[로펌이슈] 태평양, 금감원 출신 최성일 고문·김종운 전문위원 영입…금융규제 대응 강화

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 태평양이 금융감독원 출신 전문가를 잇따라 영입하며 금융규제 대응 역량 강화에 나섰다.
태평양은 금융감독원 은행·중소서민부 부원장을 지낸 최성일 고문과 금감원 IT핀테크전략국·디지털금융검사국 출신의 김종운 전문위원을 영입했다고 11일 밝혔다.
최근 금융회사에 대한 감독·검사 강화와 디지털 금융 확산에 따른 IT 시스템 및 정보보호 점검이 확대되면서 금융권에서는 규제 대응뿐 아니라 내부통제와 리스크 관리 역량 강화 요구가 커지고 있다. 태평양은 이러한 환경 변화에 대응하기 위해 감독기관 실무 경험을 갖춘 전문가 영입을 이어가고 있다고 설명했다.
최성일 고문은 1987년 한국은행에 입행해 은행감독 업무를 시작했으며 금감원 은행감독국장, 감독총괄국장, IT·금융정보보호단장 겸 선임국장, 전략감독 부원장보 등을 거쳐 은행·중소서민부 부원장을 역임한 금융 감독 전문가다. 금감원 퇴직 이후에는 한국개발연구원과 보험연구원 초빙연구원으로 활동하며 금융규제와 금융감독, 플랫폼 경제, 보험 정책·제도 분석 등에 대한 연구를 수행했다.
최 고문은 앞으로 태평양 금융그룹과 미래금융전략센터에서 금융회사 검사·제재 대응, 내부통제 및 지배구조 자문, 금융규제 대응 등 금융규제 전반에 대한 자문을 맡을 예정이다.
김종운 전문위원은 삼성 SDS에서 글로벌 ICT 인프라 컨설팅·구축 업무를 수행한 뒤 2013년부터 금감원 IT핀테크전략국, 디지털금융검사국, 정보화전략국 등에서 근무하며 디지털금융 감독, 전자금융업자 등록, 금융회사 IT 검사 업무를 담당해 온 디지털 금융 및 정보보호 분야 전문가다.
김 전문위원은 태평양 금융그룹과 정보보호 전략컨설팅팀에서 금융회사 검사·제재 대응, IT 내부통제 및 리스크 관리 자문, 전산 감사 대응 등 디지털 금융규제 대응 업무를 수행할 예정이다.
김학균 태평양 금융그룹장은 "금융규제 환경 변화로 감독·검사 대응과 내부통제 역량의 중요성이 커지고 있다"며 "감독기관 경험을 갖춘 전문가들과 함께 금융규제 대응 자문 역량을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
