충북도, '친환경농업 2030 로드맵' 확정...인증면적 2배 확대·화학비료 감축

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도는 기후위기에 대응하고 지속가능한 농업환경을 조성하기 위한 '제6차 친환경농업 실천계획(2026~2030)'을 확정했다고 11일 밝혔다.
도는 2030년까지 친환경 인증면적을 두 배로 늘리고 화학비료와 농약 사용량을 줄이는 것을 목표로 총 3193억 원 규모의 58개 사업을 추진한다.
이번 계획은 '친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률'에 따른 법정 계획으로, 전문가·농업인단체·유통업계 등 현장 의견을 반영해 실현 가능성을 높였다.
도는 비전을 'K-유기농의 중심, 충북!'으로 정하고 기후위기 대응, 유기농 확산, 소비기반 강화 등 3대 전략을 제시했다.
우선 화학비료와 농약 사용을 줄이는 정밀농업 기술과 친환경 농자재 공급을 확대하고 농업 폐기물 재활용 및 생태계 회복정책을 강화한다. 직불제 및 환경보전비 확대, 인증비·농자재 지원을 통해 농가의 부담을 덜고 농업부산물과 가축분뇨를 활용한 자원순환형 체계도 구축한다.
소비 기반 확대를 위해 학교·공공급식과 협력하고 대형 유통업체·민간 유통망과의 연계를 강화해 판로를 넓힌다. 소비자 홍보와 체험 프로그램을 통해 친환경농산물 인식을 높이고 생산부터 가공·유통까지 연계되는 산업 생태계 조성을 추진할 계획이다.
황규석 충북도 스마트농산과장은 "기후위기와 환경문제에 대응하기 위해 친환경농업은 더 이상 선택이 아닌 필수"라며 "농업인의 소득 안정과 환경 보전을 함께 달성하겠다"고 말했다.
