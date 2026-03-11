에이티즈, 미니 13집 '빌보드 200' 4주 연속 차트인

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 에이티즈가 빌보드 차트에서 롱런 인기 행진을 보여주고 있다.
10일 미국 음악 전문 매체 빌보드 발표에 따르면, 지난달 6일 발매된 에이티즈의 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4(GOLDEN HOUR : Part.4)'가 메인 차트인 '빌보드 200'에서 108위를 차지했다.
앞서 '골든 아워 : 파트 4'는 2월 21일 자 '빌보드 200'에 3위로 진입하며 발매 첫 주 최대 판매량을 경신하여 화제를 모았고, 2월 28일 자 차트에서도 18위로 상위권을 유지하며 성공적인 귀환을 증명했다. 3월 7일 자 차트에서는 45위를 기록했고, 이번 주는 108위를 차지하며 '빌보드 200'에 4주간 진입하는 쾌거를 이뤘다.
이 외에도 에이티즈는 '톱 앨범 세일즈', '월드 디지털 송 세일즈', '빌보드 아티스트 100' 등 빌보드 세부 차트에서도 꾸준히 활약하며 존재감을 확실히 했다. 특히 '월드 앨범' 차트에서는 4주 내내 1위 자리를 굳건히 지켜 눈길을 끌었다.
발매와 동시에 빌보드 차트를 휩쓸며 'K팝 대표주자' 위엄을 뽐낸 에이티즈는 앨범명처럼 '골든 아워'를 채워가는 중이다.
최근 호주에서 월드 투어 '인 유어 판타지(IN YOUR FANTASY)'를 개최, 6년 7개월 만에 멜버른과 시드니를 방문한 에이티즈는 화려한 퍼포먼스와 무대로 '공연 강자' 면모를 제대로 보여주며 현지 팬들의 열렬한 반응을 이끌어냈다.
에이티즈는 오는 14일 마닐라, 22일 쿠알라룸푸르, 28일 마카오, 4월 4일 방콕에서 '인 유어 판타지' 글로벌 항해를 이어간다.
