김철훈 영도구청장 예비후보, 14일 선거사무소 개소…"영도 재도약"

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 오는 6월3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거에서 부산 영도구청장에 도전장을 내민 김철훈 예비후보는 오는 14일 오후 2시 영도구 태종로 선거사무소에서 개소식을 열고 본격적인 선거전에 돌입한다.
개소식에는 지역 원로와 지지자, 주민 등이 참석해 지방선거를 앞둔 지역 정치 열기를 더할 전망이다.
김 예비후보는 "지금 영도는 지역소멸 위기 속에 멈춰 서 있다"며 "성과로 입증한 추진력으로 다시 일어서는 영도를 만들겠다"고 밝혔다. 이어 "구민의 함성으로 다시 빛날 영도의 미래를 열겠다"며 "다시 하겠다"는 짧은 문장으로 재도전의 의지를 분명히 했다.
김 예비후보 측은 이번 개소식을 '구민의 함성'이라는 슬로건 아래 추진하며, 지역 발전에 대한 구민의 의지를 한데 모으는 출발점으로 삼는다는 계획이다.
김 예비후보 측은 개소식이 지역 재도약의 신호탄이자 '구민의 동참'을 확인하는 자리가 될 것으로 기대하고 있다.
김철훈 캠프는 행사 분위기를 차분하고 실속 있게 운영하기 위해 화환과 화분은 받지 않기로 했다.
