더본코리아, 사외이사 3인 영입…글로벌 확장·지배구조 강화 승부수

여성 사외이사 2인 포함 이사회 다양성 강화…3월 정기주총서 최종 확정
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 더본코리아가 신규 사외이사 영입을 통해 이사회 체계를 개편하고 글로벌 시장 진출과 경영 투명성 강화에 나선다.
11일 더본코리아는 경영·투자, 글로벌 마케팅, 소비자 법률 분야 전문가 3인을 신규 사외이사 후보로 추천했다고 밝혔다.
이번 인선은 이사회 내 사외이사 비중을 확대하고 외부 전문가의 객관적인 시각을 경영 전반에 반영하기 위한 조치다. 더본코리아는 이를 통해 장기적으로 주주가치를 제고하는 한편, 올해 역점 사업으로 추진 중인 해외 포트폴리오 확장과 지속 가능한 책임 경영 체계를 구축하겠다는 계획이다.
신규 사외이사 후보로 내정된 인사는 유효상, 최명화, 김희경 후보 등 3명이다. 경영 및 투자 전문가인 유효상 후보는 삼성물산과 벤처캐피털 대표를 거친 이력을 바탕으로 더본코리아의 중장기 성장 전략을 지원할 예정이다. 글로벌 마케팅 전문가인 최명화 후보는 현대자동차와 LG전자 등에서 브랜드 전략을 총괄했던 경험을 토대로 해외 시장 공략을 위한 마케팅 고도화에 기여할 것으로 기대된다.
법률 분야 전문가인 김희경 후보는 기업의 사회적 책임과 경영 투명성을 강화하는 역할을 맡는다. 한국소비자원과 한국수력원자력 ESG 위원 등을 역임한 김 후보는 가맹점주와의 상생 모델 구축과 소비자 권익 보호 등 책임 경영 기반을 강화하는 데 주력할 예정이다.
더본코리아 관계자는 "이번 사외이사 선임 안건은 이사회의 독립성을 강화해 투명한 지배구조를 확립하기 위한 결정"이라며 "여성 사외이사 2인을 추가 선임해 이사회의 다양성을 확보하고, 전문가들의 통찰력을 바탕으로 주요 사업의 전략적 의사결정과 지속적인 성장 기반을 더욱 공고히 해 나갈 것"이라고 말했다. 이번 사외이사 선임 안건은 오는 3월 말 예정된 정기주주총회에서 최종 의결을 거쳐 확정될 예정이다.
mkyo@newspim.com