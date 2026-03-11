발달장애 학생 맞춤형 AI 교육자료 첫 보급…특수교육 현장 본격 활용

교사용 플랫폼도 함께 지원…2028년까지 전 학년 확대 추진
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 새 학기를 맞아 발달장애 학생의 학습·감각 특성을 반영한 '특수교육 인공지능(AI)·디지털 교육자료'를 개발해 국립특수교육원을 통해 특수교육 현장에 본격적으로 보급했다고 11일 밝혔다.
이번 자료는 단순한 디지털 기기 활용을 넘어 지적장애, 자폐성장애 학생이 겪는 학습 장벽을 낮추는 데 초점을 맞췄다. 교육부에 따르면 지적·자폐성장애 학생은 초3~고3 기준 7만 5317명으로, 전체 특수교육대상학생의 62.4%를 차지한다.
교육자료는 학생 특성에 맞춘 기능을 담았다. 지적장애 학생에게는 실생활 중심의 구체적 내용을 반복 학습할 수 있도록 구성하고, AI가 수행 수준을 분석해 학습 단계를 세분화했다. 자폐성장애 학생에게는 시각적 단서를 풍부하게 제공하고 화면 구성을 단순화했으며, 소리 크기 조절과 대체 의사소통 기능도 넣었다.
올해 보급된 자료는 2022 개정 특수교육 기본 교육과정에 맞춘 초등 수학 3~4학년, 국어 5~6학년용이다. 국어와 수학이 학습의 기초이면서 일상생활 활용도가 높다는 현장 의견을 반영했다. 학생용 자료는 글자를 읽지 못해도 그림이나 아이콘만 선택하면 참여할 수 있는 앱 형태로 개발됐고, 무료로 제공된다.
교사용 플랫폼은 국립특수교육원 '열린배움터'를 통해 지원된다. AI가 학생의 추가 학습 필요 영역을 분석해 교사에게 전달해, 교사가 개별 학습 속도를 보다 세밀하게 관리할 수 있도록 했다.
2025년 시범학교 19곳 운영 결과도 긍정적이었다. 의사소통에 어려움이 있던 학생이 앱을 통해 학습 선호도를 표현하기 시작했고, 학생들은 자신의 속도에 맞춰 반응하는 AI와 상호작용하며 집중력이 높아진 것으로 나타났다.
교육부는 2028년까지 AI 교육자료를 전 학년으로 확대하고, 교원 연수도 강화할 계획이다. 최교진 교육부 장관은 "장애로 인해 배움에서 소외되는 일이 없도록 특수교육 지원을 확대하겠다"고 밝혔다.
jane94@newspim.com