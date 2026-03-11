"AI 콘텐츠 인재 900명 육성"…콘진원, 9곳 선정 5억씩 지원

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원(콘진원)이 인공지능(AI) 기반 콘텐츠 창작 인재 양성에 본격 나선다.
콘진원은 '2026년 AI 특화 콘텐츠 창작자 양성 지원 사업'을 추진하고, 이를 운영할 교육기관을 공개 모집한다고 11일밝혔다. 국고 45억 원을 투입해 AI 기반 콘텐츠 창작자 900명을 집중 육성하는 올해 핵심 신규 사업이다.
◆ 9개 컨소시엄 선정…기관당 5억 지원
이번 사업은 콘텐츠 기업·대학·지역진흥원 등이 참여하는 9개 컨소시엄을 선정해 프로젝트 기반 실무 교육을 운영하는 방식으로 추진된다. 선정된 컨소시엄에는 기관당 약 5억 원의 지원금이 지급된다.
교육 대상은 AI를 활용해 콘텐츠를 기획·제작·유통하려는 미숙련 현업인, 취·창업 준비생, 대학생, 콘텐츠 특화 영재 등이다. 각 컨소시엄은 올해 11월 말까지 프로젝트 기반 AI 활용 실습 교육을 운영해 100명 이상의 수료생을 배출해야 한다. 주관기관은 AI 특화 교육 기획 및 운영 역량을 갖춘 설립 3년 이상의 국내 법인이어야 한다.
교육과정에서 발굴된 우수 AI 콘텐츠 프로젝트는 연말 관련 행사와 연계한 성과 발표를 통해 산업 관계자와 대중에게 공개될 예정이다. 콘진원은 창작자들이 K-콘텐츠 산업의 AI 전환(AX)을 이끌 핵심 인재로 성장할 수 있도록 다양한 후속 지원 프로그램도 마련할 계획이다.
유현석 콘진원 원장직무대행은 "이번 사업이 콘텐츠와 인공지능의 융합을 통해 K-콘텐츠 산업의 미래 경쟁력을 높이는 중요한 출발점이 될 것"이라며 "AI 전환 시대에 대한민국 콘텐츠 산업에 새로운 생명력을 불어넣을 AI 특화 인재를 지속적으로 발굴·육성하겠다"고 말했다.
◆ 사업 설명회는 12일 광화문 CKL에서
사업 설명회는 3월 12일(목) 오후 2시 30분 콘진원 광화문 CKL 16층 컨퍼런스룸에서 열리며, 사전 신청 없이 현장 참석으로 진행된다. 공모 접수 마감은 3월 27일 오후 3시이며, 신청 방법 등 자세한 내용은 콘진원 누리집에서 확인할 수 있다.
