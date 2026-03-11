샤이니 온유 '터프 러브', 전 세계 9개 지역 아이튠즈 1위

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 샤이니 멤버 온유가 컴백과 동시에 국내외 차트 1위를 석권했다.
온유는 지난 9일 미니 5집 '터프 러브(TOUGH LOVE)'를 발매한 가운데, 이 앨범은 말레이시아, 사우디아라비아, 스웨덴, 인도네시아, 일본, 칠레, 타이베이, 필리핀, 홍콩 등 전 세계 9개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트에서 1위를 차지했다.
글로벌 차트 성과에 힘입어 '터프 러브'는 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트 3위에 안착하며 온유를 새 앨범을 향한 전 세계 리스너들의 뜨거운 관심을 실감케 했다.
앨범명과 동명의 타이틀곡 인기도 괄목할 만하다. '터프 러브'는 발매 직후 국내 주요 음원 사이트인 벅스 톱100 1위에 직행하며 리스너들의 큰 호응을 얻고 있다.
미니 5집 '터프 러브'는 뻔한 사랑 이야기에서 탈피해, 우리가 마주하는 세상 속 '다양한 사랑의 단면'을 한 권의 소설책처럼 엮어낸 앨범이다.
온유는 전곡 작사에 참여한 데 이어, 데뷔 후 처음으로 작곡란에도 이름을 올리며 아티스트를 넘어 프로듀서로서의 역량을 입증했다.
온유는 오는 12일 Mnet '엠카운트다운'에 출격해 타이틀곡 '터프 러브' 컴백 무대를 선보일 예정이다.
약 3년 만에 음악방송에 나서는 온유는 컴백을 기념해 팝업 스토어를 개최하고, 카카오T와 협업을 전개하는 등 온·오프라인을 아우르는 전방위적 프로모션으로 뜨거운 컴백 열기를 이어가고 있다.
