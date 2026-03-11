부산시, 교보문고와 시정 홍보·어린이기자단 지원 협업

어린이기자단 발대식, 자긍심 강화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 전날 시청 국제의전실에서 교보문고 남부사업단과 시정 매체 홍보 및 어린이기자단 지원 업무협업식을 개최했다고 11일 밝혔다.
이날 원영일 부산시 대변인과 권윤호 교보문고 남부사업단장이 참석해 상호 협업 방안을 논의했다. 이번 협업은 시민 방문이 잦은 대형 서점을 활용해 부산시 소식지 접근성을 높이고 어린이기자단 취재 활동을 강화하기 위해 추진됐다.
시와 교보문고는 시정 매체 오프라인 홍보 거점 구축과 어린이기자단 맞춤형 혜택·프로그램 지원을 공동 추진한다. 부산 교보문고 4개 매장(부산점·센텀시티점·경성대·부경대점·해운대팝업스토어점)에 '부산시보'·'영어신문'·'어린이신문(Big아이 도란도란)' 배부대를 설치해 상시 배부하고 신규 구독자를 모집한다.
제2기 어린이기자단 출범을 맞아 매장에서 도서·문구 구매 시 10% 할인 혜택을 준다. 저자 강연 취재와 도서 트렌드 기사 작성 등 맞춤 프로그램도 운영해 어린이 문해력 향상과 취재 역량 강화를 돕는다.
이번 협업은 제2기 어린이기자단 발대식으로 연결돼 의미를 더한다. 3월 14일 시청 대강당에서 열리는 발대식 현장에 교보문고 협업 홍보부스를 설치해 꼬마부산기자단에 두 기관 협업 내용을 소개하고 자긍심을 높인다.
권윤호 남부사업단장은 "어린이들이 책으로 세상을 넓게 보고 오피니언 리더로 성장하도록 교보문고가 힘을 보탠다"며 "부산시정 소식이 시민 일상에 가까이 다가가도록 적극 협력하겠다"고 말했다.
박형준 시장은 "지자체와 민간 기업이 지역 아동을 위해 뜻을 모은 이번 협업은 아동친화도시 부산을 위한 발걸음"이라며 "교보문고 홍보 거점을 통해 시민·외국인에게 부산 소식을 전하고 어린이 기자들이 역량을 펼치도록 지원하겠다"고 전했다.
ndh4000@newspim.com