부산시, 부전역 복합환승센터 본격 추진…2030년 착공 목표

부전역 주변 도시재생 방안 구상

철도 단절 공간 연결로 상권 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 글로벌 해양수도의 광역교통 네트워크를 완성할 핵심 시설로 부전역 복합환승센터 조성 사업을 본격 추진한다고 11일 밝혔다.

시는 내년 2월까지 용역을 완료하고 2029년 민간사업자 선정과 세부 계획 수립을 마무리한 뒤 2030년 본격 착공할 계획이다.

부전역 주변 현황[사진=부산시] 2026.03.11

박형준 시장은 11일 관계기관과 함께 추진 방향을 공유하는 착수보고회를 개최한다. 시는 지난해 관련 예산을 선제적으로 확보하고 지난 2월 용역에 착수한 바 있다.

이번 용역은 수요예측과 사업 편익 분석을 통해 최적의 환승 체계와 교통시설 배치안을 도출한다. 국내외 선진사례 검토를 거쳐 구체적인 개발 방식과 노후 역사 개량, 주변 지역 도시재생 방안까지 종합적으로 수립할 예정이다.

부전역은 중앙선·동해선 개통에 이어 향후 경전선과 차세대 부산형 급행철도(BuTX) 도입이 예정되는 등 이용 수요가 급증하고 있다. 올해 초 동해선 KTX-이음 투입과 중앙선 증편으로 광역교통 접근성이 획기적으로 개선되면서 동남권 교통 요충지로서의 위상이 높아지고 있다.

시는 부전역을 단순 환승시설을 넘어 교통·상업·문화·컨벤션 기능이 결합한 복합생활 거점으로 육성할 방침이다. 인근 서면 도심과 부산시민공원, 전통시장이 인접해 있고 도시철도와도 연결되는 등 복합생활거점으로서 최적의 입지 경쟁력을 갖추고 있다는 판단에서다.

시는 이번 사업을 통해 철도로 단절되었던 시민공원과 서면, 부전역 일대 상권을 자연스러운 보행 동선으로 연결해 지역 경제 활성화의 시너지 효과를 극대화할 구상이다.

박 시장은 "부전역 복합환승센터를 교통과 상업, 문화가 어우러진 역동적인 복합생활거점으로 육성하겠다"며 "철도로 단절되었던 도심 공간을 연결해 주변 상권에 새로운 활력을 불어넣고, 시민공원과 연계한 쾌적한 보행 환경을 조성하여 시민들이 체감할 수 있는 지역 경제 활성화의 핵심 거점으로 만들겠다"고 전했다.

시는 복합환승센터 계획을 제5차 대도시권 광역교통 시행계획 등 국가 계획에 반영하여 사업 추진 당위성과 명분 확보에 집중하고 있다. 지난해 초 정부 상위 계획에 건립안 반영을 건의했으며, 현재 대도시권광역교통위원회와 한국교통연구원에서 경제성 및 타당성 검토를 진행 중이다.

부산진구 및 지역사회 단체와 긴밀히 협력하여 올해 상반기 내 최종 확정·고시가 이루어질 수 있도록 행정력을 집중하고 있다.

