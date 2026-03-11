드론 배송부터 재난 감시까지…전국 25개 지자체 'K-드론배송' 돌입

K-드론 상용화 이끌 실증도시 30곳

드론 기업 19개사 최종 선정

국산 드론 산업 혁신·세계 시장 진출 '정조준'

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 섬 지역 물품 배송과 재난 감시 등 국민 생활에 밀접한 공공서비스 분야에 드론 활용이 본격적으로 확대된다.

2026년 드론 실증도시 구축사업 주요내용 [자료=국토교통부]

11일 국토교통부와 항공안전기술원은 올해 '드론 실증도시 구축 사업'과 '드론 상용화 지원 사업' 공모 결과를 발표했다. 지난 1월 7일부터 2월 5일까지 진행된 이번 공모에는 총 44개 지자체, 55개 드론 기업이 응모했다. 민간 전문가들의 평가를 통해 30개 지자체와 19개 드론 기업이 최종 선정됐다.

드론 실증도시 구축 사업은 2019년부터 지역특성에 맞는 드론 활용 모델을 발굴해 지역 내 공공서비스 등에 실증 및 적용하는 사업이다. 드론 상용화 지원 사업을 통해선 2018년부터 드론 우수기술 조기 상용화를 촉진하고자 드론기업을 지원하고 있다.

드론 실증도시 사업에 선정된 30개 지자체는 K-드론배송 상용화, 드론 레저스포츠 국제화, 드론 활용 공공서비스 사업을 진행한다. K-드론배송 상용화는 섬 지역 주민과 공원 및 캠핑장 이용객 등이 모바일로 주문하면 음식, 편의용품 등을 드론으로 신속하게 배송하는 서비스로서 25개 단위사업 지자체에서 활발히 이뤄질 계획이다. 이번에 수원특례시, 충북 충주시, 충남 당진·논산시 등이 포함됐다.

상주시에서는 드론과 지상 로버가 연계해 고객 앞까지 물품을 배송하는 서비스를 실증한다. 제주도, 통영시 등 섬 지역에서는 상비약과 구급용품 배송을 확대하는 등 물류 서비스 취약지 주민 편의 개선을 위한 드론 배송을 지속적으로 지원한다.

드론 레저스포츠 국제화 분야는 드론 축구, 레이싱 등 드론 레저스포츠의 세계화와 국산 기체 활용 활성화를 지원한다. 드론 체험과 볼거리 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 국제 행사를 선보여 국민 수용성을 높일 예정이다.

드론 공공서비스 분야는 ▲국립공원 탐방로 안전순찰 ▲불법 캠핑 및 취사 행위 단속 ▲상습 침수지역 및 급경사지 붕괴 위험 점검 ▲산불 및 해양감시 등 일상의 다양한 분야에 드론을 실증 및 적용하는 사업이다. 인천시, 제주도, 경기 성남·양주시 등 8개 단위사업 지자체가 참여할 예정이다.

5대 드론 완성체 개발 프로젝트에 참여하는 기업은 산업현장에 투입이 가능한 독자적인 국산 드론 개발과 실증을 통한 상용화를 추진한다. ▲소방 특화 고중량 드론 및 임무 장비 국산화 ▲공항 조류 대응 등 AI(인공지능) 군집 드론 시스템 ▲수직이착륙 하이브리드 기반 배송용 플랫폼 ▲농업용 고중량 드론 및 자동 방제 운용체계 ▲AI 기반 결함 탐지 융합 교량 안전 점검 솔루션 등을 개발한다.

부품 국산화 분야는 드론 핵심 구동계 국산화를 통한 양산 체계 구축(모터)과 고수요 규격 국산 상용 드론 배터리 개발(배터리)을 추진한다. 핵심기술 상용화 분야는 실시간 자율 항법 및 공중 충돌 방지 기술, 장애환경 대응 영상 송수신 통신 모듈, 소형 드론 탑재형 관성항법 활용 전파방해 대응기술 개발 등을 집중 지원한다.

주종완 국토부 항공정책실장은 "5대 분야 드론 완성체 상용화와 국산화 생태계 구축은 K-드론의 지속 가능한 성장을 위한 필수 과제"라며 "한국 기술로 만든 드론이 산업의 혁신과 세계 시장을 누빌 수 있도록 드론 산업 경쟁력 강화를 지속 지원하겠다"고 말했다.

