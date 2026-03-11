베이비돈크라이, '셰이프시프터' 선공개로 미니 1집 컴백 예열

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 베이비돈크라이가 선공개곡을 발표하고 본격적인 컴백 시동을 건다.
베이비돈크라이는 오늘(11일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 번째 미니앨범 '애프터 크라이'의 선공개곡 '셰이프시프터'를 발매한다.
'셰이프시프터'는 강렬한 기타 리프와 몽환적인 신스 사운드가 번갈아 나오는 구성으로 긴장감과 시원한 에너지를 동시에 선사하는 곡이다. 가사에는 정해진 틀에 갇히지 않고 변화 속에서 나만의 모습을 찾아가며, 끊임없이 앞으로 나아가는 베이비돈크라이의 강한 의지가 담겼다.
특히 빠르게 전환되는 곡의 흐름은 새로운 모습으로 변신하는 순간을 떠올리게 하고, 베이비돈크라이 특유의 에너제틱한 군무가 어우러져 한층 단단해진 소녀들의 매력을 극대화한다.
이 곡은 가요계를 대표하는 히트 메이커들인 김이나가 작사를 맡고 라이언 전 프로듀서가 작곡에 참여하며 기대감을 더한다.
이에 앞서 베이비돈크라이는 지난 10일 오후 공식 SNS 채널에 '셰이프시프터'의 두 번째 뮤직비디오 티저를 공개하며 업그레이드된 퍼포먼스를 예고했다. 공개된 영상에는 중독성 강한 후렴구 멜로디와 포인트 안무가 포함돼 완곡 무대에 대한 기대감을 높였다.
베이비돈크라이는 24일 첫 번째 미니앨범 '애프터크라이' 발매를 확정하고, 다채로운 프로모션으로 컴백 예열에 한창이다.
한편, 베이비돈크라이의 첫 미니앨범 '애프터 크라이'는 24일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
moonddo00@newspim.com