전국 광역단체장 3월11일 일정

▲김진태 강원도지사
- 통상업무
▲강기정 광주시장
- 본량동 영농형태양광 민관협의회 상생협약식(14:00 중회의실)
▲김영록 전남도지사
- 일정 없음
▲이철우 경북 도지사
- 공식 일정 없음
▲김관영 전북지사
- 도정질문 1일차 (10:00 본회의장)
▲김영환 충북지사
- 충북도의회 제432회 임시회 제1차 본회의(14:00 본회의장)
▲이장우 대전시장
- 융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 조성 착공식(14:00 도룡동 645번지)
- 글로벌 바이오파마 대전방문 교류회 행사(18:00 롯데시티호텔)
▲최민호 세종시장
- 제104회 세종시의회 임시회 제1차 본회의(10:00 세종시의회 본회의장)
▲김태흠 충남지사
- 도내 대학 총학생회 정책간담회(10:30 대회의실)
▲박형준 부산시장
- '부산 글로벌허브도시 조성에 관한 특별법안' 국회 행정안전위원회 입법공청회(14:00 국회 행정안전위 전체회의실)
- 부산시간호사회 제63차 정기 대의원총회(18:00 롯데호텔)
▲박완수 경남지사
- 통상업무
▲김두겸 울산시장
- 제262회 임시회 1차 본회의 (10:00 본회의장)
- 울산 온(ON) 미팅 in 동구 (14:00 동구청)
▲유정복 인천시장
- 로봇기업 현장방문 (14:20)
- 인천사회복지협의회장 취임식 (15:00)
- 인천 어린이집연합회장 이취임식 (18:00)
▲김동연 경기도지사
- 통상업무
▲오영훈 제주도지사
- 제주도-하나은행 기업유치 공동협력 업무협약(11:00 일도동 일원)
- 제주 에너지 거버넌스 출범 행사(14:00 헤리티크 제주)
- 공항소음피해지역 마을회관 방문 민생경청 소통(15:10 용담동 등)
