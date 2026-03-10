혼마골프, 최첨단 소재+감각적 미학 'BERES 10' 공개

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=혼마골프가 최첨단 소재에 감각적 미학으로 완성한 프리미엄 라인 베레스10 (BERES 10) 시리즈를 선보인다.

BERES 10은 일본 사카타 현지에서 이어져 온 장인 정신과 정밀한 기술력을 바탕으로 완성된 프리미엄 라인이다. 럭셔리한 감성과 함께 흔들림 없는 일관성, 정교한 컨트롤, 그리고 가벼운 스윙에서도 구현되는 강력한 퍼포먼스를 동시에 추구하며 혼마가 추구해온 철학을 퍼포먼스로 완성한 결과물이다.

베레스 10_ 3스타 드라이버(왼쪽부터 남성.여성) [사진=혼마] 2026.03.10 iaspire@newspim.com

BERES 10은 드라이버, 페어웨이 우드, 하이브리드, 아이언으로 라인업 되며 2스타부터 5스타까지 등급 구성으로 출시된다. 등급별로 샤프트 설계와 적용 기술을 차별화해 골퍼의 스윙 특성과 취향에 맞는 선택이 가능하도록 설계됐다.

이번 시리즈에서는 지난 BERES 9의 아마크FX에서 한 단계 더 진화한 아마크 플라이트(ARMRQ FLIGHT) 샤프트가 적용된다. 경량화된 5축으로 변화되면서 더 속도감 있는 구질을 구현하고 샤프트의 내부 소재는 고강도, 고탄성 섬유인 TORAYCA® T1100G를 메쉬 구조에 최초 적용하며 임팩트의 효율성을 극대화했다. 이는 기존 10축 샤프트 이상의 견고함을 가진다

2~3스타는 킥포인트를 버트(butt) 측에 가깝게 배치해 스윙 타이밍을 보다 수월하게 잡을 수 있으며, 불필요한 스핀을 억제하고 에너지 손실 없는 헤드 스피드 가속화로 비거리를 만들어낸다.

베레스 10_5스타 그룹 [사진=혼마] 2026.03.10 iaspire@newspim.com

4스타는 킥포인트를 팁 쪽에 설계하여 헤드 스피드를 한층 끌어올렸고, 특히 최상위 5스타(5S) 등급에는 바이어스 층까지 강화해 강력한 복원력을 확보했다. 이를 통해 비거리와 안정성의 균형을 높은 수준으로 실현한 것이 특징이다.

헤드 디자인 역시 눈에 띈다. 1834년부터 이어져 온 일본 전통 유리 공예 '에도 키리코(Edo Kiriko)'에서 영감을 받아, 정교한 기하학적 패턴과 절제된 우아함을 현대적으로 재해석했다. 기술적 탁월함과 미적 세련미가 공존하는 BERES 10의 철학을 외관으로 구현했으며, 단순한 클럽을 넘어 소유하는 것만으로도 자부심이 되는 존재감을 완성했다.

드라이버는 퓨어 스피드 엔진(Pure Speed Engine) 콘셉트를 바탕으로, 풀 티타늄 구조와 후방 무게 중심 설계를 적용해 흔들림 없는 안정감과 높은 탄도를 구현했다. 컵 페이스와 고밀도 가변 페이스를 결합해 페이스 어느 지점에 맞아도 높은 볼 스피드를 유지하도록 설계했고, 관용성을 강화해 일관된 비거리 성능을 추구한다.

페어웨이 우드는 반발력을 극대화한 컵 페이스와 저중심 설계를 통해 높은 탄도와 빠른 볼 스피드를 구현했으며, 로프트 별로 최적화된 무게 중심 배치를 적용해 비거리 성능을 극대화하도록 설계됐다. 하이브리드는 고강성 페이스와 저중심 설계, 통합 무게 설계를 바탕으로 일관된 궤적과 안정적인 탄도를 구현했으며, 폭발적인 스피드에 정밀한 컨트롤 샷을 더해 완성도를 높였다.

아이언은 페이스 전면을 정교하게 감싸는 3D L-컵 페이스 구조와 3D 고밀도 가변 페이스 설계를 적용해 페이스 전면의 반발력을 극대화했다. 미스 샷 상황에서도 볼 스피드와 탄도의 일관성을 유지하도록 설계했으며, 3D 엠블럼 구조를 통해 임팩트 시 발생하는 진동을 억제해 프리미엄한 타구감까지 완성했다. 이번 시리즈는 이전보다 더 낮고 깊은 무게중심의 설계가 적용되어 확실한 그린 안착을 위한 가파른 랜딩 각도 실현이 가능하다

혼마골프 관계자는 "BERES 10은 완벽함을 기준으로 한 럭셔리 퍼포먼스의 진화를 지향하며, 흔들림 없는 일관성과 자신감을 원하는 골퍼를 위해 완성됐다"며 "기술과 미학, 그리고 장인 정신이 결합된 BERES만의 가치를 필드 위에서 경험할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

