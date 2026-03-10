보령우유, 초코우유 1만6400개 취약계층 아동에 기탁

[보령=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 보령시는 10일 시장실에서 김동일 보령시장과 이수호 보령우유 대표이사 등 관계자 7명이 참석한 가운데 저소득층 지원을 위한 유기농 초코우유 후원 전달식을 개최했다고 밝혔다.
이날 전달된 물품은 보령우유가 직접 생산한 유기농 초코우유 1만 6400개로 약 2400만 원 상당이다. 후원된 초코우유는 아동양육시설과 지역 복지기관 등 11개 기관을 통해 영양 지원이 필요한 아동과 취약계층에게 순차적으로 전달될 예정이다.
김동일 보령시장은 "경기가 어려운 상황에서도 지역사회를 위해 아낌없는 나눔을 실천해 주신 이수호 대표님과 보령우유 관계자 여러분께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 민관이 함께하는 협력 체계를 통해 시민 누구도 소외되지 않는 포용도시 보령을 만들어 가겠다"고 말했다.
이수호 보령우유 대표이사는 "보령의 자연에서 얻은 건강한 우유가 아이들에게 작은 기쁨이 되길 바란다"며 "지역 기업으로서 앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.
