GS25 론칭 '라나크 레인 말보로 소비뇽 블랑' 하베스트 챌린지 3관왕 수상

라나크 레인, 국내 대표 소믈리에 '편의점 단독 소비뇽 블랑 블라인드 테이스팅'에서 품질, 가격 모두 1위
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 이달 GS리테일이 단독 출시한 뉴질랜드 말버러의 '라나크 레인 말버러 소비뇽 블랑'이 2025 하베스트 챌린지(Harvest Challenge)에서 3관왕을 달성했다.
하베스트 챌린지는 품종보다는 와인 산지 고유의 지형과 기후 등 테루아 자체를 최우선으로 고려하여 심사하는 북미 유일의 국제 와인 대회로, 동일한 지역 내 와인들을 심사하여 각 지역의 개성과 우수성을 가장 잘 구현한 와인을 선발하는 데 초점이 맞춰져 있다.
라나크 레인은 심사위원 만장일치 금메달로 수여되는 '더블 골드' 메달과 소비뇽 블랑 품종 부문 1위를 뜻하는 '베스트 오브 클래스', 그리고 뉴질랜드 말버러 지역 최고의 1위 와인에 수여되는 '베스트 오브 뉴질랜드'를 수상했다.
라나크 레인 말버러 소비뇽 블랑은 출시 전, 와인 업계 내 10~20년 이상의 경력을 가진 대한민국 대표 소믈리에 3인과 함께 블라인드 테이스팅을 진행한 바 있다.
편의점 단독 뉴질랜드 말버러 소비뇽 블랑 중에서 라나크 레인 말버러 소비뇽 블랑이 '품질적인 면과 더불어 가격 면에서도 1위를 차지'하며 출시로 이어진 배경이 있다.
특히 이번 블라인드 테이스팅 심사위원 중 한 명이자, 아시아 와인 트로피/코리아 와인 챌린지 심사위원이었던 홍광현 소믈리에는 "완숙한 포도가 선사하는 풍부한 열대 과일과 산뜻한 시트러스의 조화가 인상적이며, 품질에 놀라고 가격에 다시 한 번 놀라는 절대적 가성비의 뉴질랜드 소비뇽 블랑이다"라며 "산도는 적절하지만 더 차갑게 즐길 때 그 매력이 극대화된다"라고 밝혔다.
한편, 라나크 레인 말버러 소비뇽 블랑은 GS25에서 '3월 이달의 와인'으로 선정돼 전국 1만 8,000개 매장에서 3월 한 달간 네이버페이 결제 시 20% 페이백 및 삼성카드 QR 결제 시 20% 할인 혜택도 제공한다. 라나크 레인 말버러 소비뇽 블랑은 전국 GS25, GS더프레시, 와인25플러스에서 판매 중이다.
