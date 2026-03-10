[프로야구] '8강 기적' 열기 잇는다... 시범경기 12일 개막

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 17년 만의 월드베이스볼클래식(WBC) 2라운드 진출로 야구 열기가 달아오른 가운데 KBO리그가 45번째 시즌을 향한 본격 담금질에 들어간다.
2026 KBO 시범경기는 오는 12일부터 24일까지 10개 구단이 팀당 12경기씩, 총 60경기를 치른다. 전국 다섯 곳에서 동시에 막이 오르는 개막전은 이천(키움–두산), 대전(삼성–한화), 광주(SSG–KIA), 부산 사직(KT–롯데), 마산(LG–NC) 등지에서 펼쳐진다. 구장 공사 일정으로 제2구장 또는 원정지를 활용하는 구단이 여럿이라는 점이 올해 시범경기의 특징이다.
기본 경기 시작 시간은 오후 1시지만 정규리그 적응을 위한 야간 경기 네 차례가 편성됐다. 16일 창원(KIA–NC)과 22일 인천(키움–SSG)은 오후 5시, 23일 대구(KIA–삼성)과 대전(NC–한화)은 오후 6시에 열린다. 시범경기 특성상 연장전과 더블헤더는 없으며 우천으로 취소된 경기는 재편성하지 않는다.
올 시즌 시범경기에서 수비 시프트 제한 규정이 새롭게 도입된다. 이제 내야수 4명은 투수와 포수를 제외하고 반드시 내야 흙 경계선 안에 자리해야 하며, 2루를 기준으로 좌우에 각각 2명씩 배치해야 한다. 이를 어긴 상태에서 내야수가 타구를 처리하면, 공격팀은 타자 주자의 1루 출루 및 주자의 1개 베이스 진루 혹은 플레이 결과 유지 중 한 가지 결과를 선택할 수 있다.
피치 클록 규정은 강화된다. 투수는 주자 없을 때 18초, 있을 때는 23초 안에 투구를 마쳐야 한다. 지난해보다 각각 2초씩 줄었다. 비디오 판독 및 체크 스윙 판정도 유지된다. 팀당 2회 판독 기회가 주어지며 두 번 모두 판정이 번복되면 1회가 추가된다. 체크 스윙 판독도 그대로 팀당 2회 가능하며 번복 시 기회는 유지된다.
현재 미국 마이애미에서 WBC 8강전을 준비 중인 대표팀 선수들은 대회 종료 전까지 소속팀 시범경기에 합류하지 못한다. 각 구단은 이 공백을 육성 선수와 신인들을 투입해 메우며 외국인 선수의 실전 감각을 점검할 예정이다. 엔트리 제한이 없는 만큼 폭넓은 전력 테스트가 가능하다.
10개 구단은 이 시범경기를 통해 시즌 맞춤 점검을 마친 뒤 28일 잠실·대전·문학·대구·창원 5개 구장에서 정규시즌 개막전을 치르고 144경기의 대장정이 다시 시작된다.
psoq1337@newspim.com