코레일, '임산부·다자녀' 할인 87만명…전년 대비 2배 증가

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국철도공사(코레일)가 운영 중인 임산부·다자녀 대상 열차 할인 제도 이용객이 지난해 크게 늘어난 것으로 나타났다.
코레일은 지난해 임산부와 다자녀 가정을 위한 열차 할인 제도 이용객이 총 87만 명으로 집계됐다고 10일 밝혔다. 이는 2024년 41만 명 대비 2배 이상 증가한 규모다. 세부적으로는 임산부 58만 3000명, 다자녀 가정 28만 4000명이 각각 혜택을 받은 것으로 나타났다.
임산부에게 열차 운임을 40% 할인해주는 '맘편한 코레일'은 지난해 58만 3천 명이 이용하며 총 75억 원의 할인 혜택이 제공됐다. 이는 전년 이용객 19만 7천 명, 할인액 26억 원과 비교해 이용객과 지원 규모 모두 약 3배 늘어난 수치다.
'맘편한 코레일'은 임산부와 동반 1인에게 모든 열차 일반실 운임의 40%를 할인하고, KTX 특실을 일반실 가격으로 이용할 수 있도록 무료 업그레이드 혜택도 제공하는 제도다. 코레일 멤버십 가입 후 역 창구에서 임산부 인증을 받거나 정부24 '맘편한 임신 원스톱 서비스'를 통해 신청하면 이용할 수 있다.
2자녀 이상 가정을 대상으로 하는 '다자녀 행복' 할인 제도도 이용이 증가했다. 지난해 28만 4000명이 이용해 총 41억 원의 할인 혜택을 제공했으며, 이는 전년 20만 9000명 이용, 29억 원 할인과 비교해 이용객과 할인 규모 모두 약 1.5배 늘었다.
이 제도는 25세 미만 자녀 2명 이상을 둔 가족이 3인 이상 함께 KTX를 이용할 경우 운임을 할인해 주는 것으로, 2자녀는 30%, 3자녀 이상은 50%까지 할인된다. 코레일 멤버십 회원으로 가입한 부모가 정부24 '행복출산 원스톱 서비스'를 통해 신청하면 이용할 수 있다.
코레일은 지난해 12월부터 임산부와 다자녀 회원을 위한 좌석 우선 예매 제도도 도입했다. 주말을 포함한 KTX와 일반열차 일부 좌석을 우선 예매할 수 있도록 개선했으며, 하루 평균 약 3천 명이 이용하고 있다. 다만 열차 출발 24시간 전까지 남은 좌석은 일반 고객에게 자동 전환된다.
이민성 코레일 고객마케팅단장은 "저출생 위기 극복을 위한 정부 정책 이행에 발맞춰 자체 비용을 부담하며 사회적 가치 실현에 앞장서고 있다"며 "앞으로도 출산장려 할인 제도를 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.
