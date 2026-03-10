양산시, 양산사랑카드 특별 캐시백…장바구니 물가 완화

[양산=뉴스핌] 박성진 기자 = 경남 양산시는 봄 나들이철을 맞아 양산사랑카드 특별 캐시백과 배달양산 쿠폰을 확대해 장바구니 물가 완화와 지역경제 활성화를 추진한다고 10일 밝혔다.
시는 가계 경제 안정과 소비 촉진을 위해 양산사랑카드 결제 시 평시 10%, 명절 13% 캐시백을 제공한다. 여기에 온골목 플리마켓 행사와 연계해 특정 골목상권에 13% 특별 할인율을 적용한다.
온골목 플리마켓 특별혜택으로 3월 14~21일 나래메트로시티 내 상가 업체, 21~28일 덕계상설시장과 무지개상점가 내 업체를 대상으로 양산사랑카드 결제 시 10%에서 3% 추가, 총 13% 캐시백을 준다.
플리마켓 행사 당일인 오는 14일과 21일에는 현장에 양산사랑카드 행정부스를 설치해 즉시 신규 회원 가입과 앱 사용 안내를 지원한다. 이를 통해 누구나 쉽게 가입하고 당일 13% 혜택을 받을 수 있다.
공공배달앱 배달양산 혜택도 강화된다. 3월 초 새학기 3000원 할인 쿠폰 5000매가 3일 만에 소진된 데 이어 4월 봄나들이 이벤트로 기획한 5000원 쿠폰 발행을 당초 5000매에서 1만매로 2배 늘린다.
시 관계자는 "13% 특별 혜택과 배달양산 쿠폰 확대가 고물가 시대 시민 부담을 줄이고 소상공인 매출을 높이길 바란다"며 "지역 자금 선순환 체감 시책을 지속 발굴하겠다"고 말했다.
psj9449@newspim.com