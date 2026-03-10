[속보] 李대통령 "중동에 전세기 추가 투입, 군용기 적극 활용 검토해야"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 10일 중동 상황과 관련해 "아직 현지에 많은 국민이 남아 있다"면서 "전세기 추가 투입을 포함해 필요하면 군용기 적극 활용방안도 검토해야 한다"고 지시했다.
이 대통령은 이날 청와대에서 제9회 국무회의를 주재하며 이같이 말했다.
이 대통령은 "파견 중인 정부합동신속대응팀을 중심으로 모든 국민들이 한 분도 빠짐없이 안전하게 대피할 때까지 긴장의 끈 놓지 말고 최선을 다해 달라"며 "안전한 인접 국가로의 육로 이동도 서둘러 주기 바란다"고 주문했다.
아울러 "불가피하게 현지에 머물러야 하는 필수인력의 안전 또한 각별하게 챙겨주기 바란다"며 "꼼꼼하고 신속한 대피 계획 추진을 당부한다"고 했다.
