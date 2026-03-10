넷마블, 신작 MMORPG '솔:인챈트' 광고 모델로 배우 현빈 발탁…티저 영상 공개

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 넷마블은 올 상반기 출시 예정 신작 MMORPG 'SOL: enchant(솔: 인챈트)'의 광고 모델로 배우 현빈을 선정했다고 10일 밝혔다.
이날 'SOL: enchant' 공식 유튜브 채널에 공개된 광고 티저 영상에서는 슈트 차림의 배우 현빈이 전하는 카리스마 있는 독백 내레이션을 통해 'SOL: enchant'의 핵심 콘텐츠인 '신권(神權)'을 간접적으로 확인할 수 있다.
이와 함께 넷마블은 오는 12일 진행 예정인 'SOL: enchant' 온라인 쇼케이스의 두 번째 티저 영상을 지난 9일 공개했다. 이번 티저 영상은 약 20초 분량의 예고편 형식으로 구성돼 '신권', 'BM', '시스템' 등 온라인 쇼케이스의 주요 콘텐츠들을 앞서 살펴볼 수 있다.
'SOL: enchant'는 정식 출시 전까지 공식 브랜드 사이트, 앱 마켓에서 사전등록을 진행하며 참여시 인게임에서 사용 가능한 '1글자 레어 캐릭터명 응모권', '무한의 체력 회복제' 등 특별한 보상을 지급한다.
한편 'SOL: enchant'는 '신(神)'이라는 차별화된 콘셉트를 바탕으로 개발 중인 신작 MMORPG다. '리니지M' 개발진 주축의 신생 개발사 '알트나인'이 개발하고 넷마블이 퍼블리싱하는 2026년 상반기 출시 예정작이다.
넷마블은 지난해 11월 '지스타 2025'에서 대형 LED 기반의 인터랙티브 미디어 아트로 구성된 체험형 야외 부스를 통해 관람객들에게 'SOL: enchant'의 핵심 콘텐츠인 '신권(神權)' 등을 처음 선보이며 높은 호응을 받았다.
