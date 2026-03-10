카카오, 행정안전부와 'AI 국민 비서 시범 서비스' 출시

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 카카오톡 내 인공지능(AI) 에이전트를 통해 손쉽고 빠르게 공공 서비스를 이용할 수 있게 된다.
카카오는 행정안전부와 협력해 카카오톡 기반의 'AI 국민비서 시범서비스'를 출시한다고 10일 밝혔다. 이번 출시는 지난해 10월 행정안전부와 체결한 'AI 에이전트 기반 공공서비스 혁신을 위한 업무 협약'의 일환이다. 공공 서비스 이용 과정에서 발생할 수 있는 기존의 절차를 축소하기 위해 선보이게 됐다.
AI 국민비서는 카카오 자체 개발 AI 모델인 '카나나(Kanana)'를 기반으로 구현했다. 유해 콘텐츠의 필터링을 위한 AI 가드레일 모델 '카나나 세이프가드(Kanana Safeguard)'도 함께 적용해 공공 서비스에 적합한 안전성과 신뢰성을 확보했다. 이 밖에도 자체 구축한 'AI 에이전트 빌더(AI Agent Builder)'를 활용해 AI 에이전트를 구성하고, 별도 앱 설치 없이 카카오톡 대화창 내에서 공공 서비스를 편리하게 이용 가능하다.
시범 서비스는 공식 카카오톡 채널 '국민비서 구삐'를 통해 이용할 수 있다. 전자증명서 발급과 공공시설 예약 기능을 제공한다. 예를 들어, 대화창에 "주민등록등본을 발급해줘"라고 입력하면 AI 국민비서가 발급 가능 여부를 안내하고 인증 절차를 거쳐 전자증명서 발급까지 자연스럽게 이어준다. "근처 공공 체육시설을 예약하고 싶다"는 요청에는 공유누리 연동을 통해 검색부터 예약까지 한 번에 완료해준다. 100여 종의 전자증명서 발급과 1200여 개의 공공 체육시설과 회의실 등을 조회 및 예약할 수 있다.
카카오는 향후 KTX, SRT 승차권 등 생활 밀착형 공공서비스와의 연계를 지속적으로 확대하고, 음성 인터페이스 도입 등을 통해 접근성을 더욱 강화할 예정이다. 이와 더불어 사용자의 상황에 맞춰 서비스를 선제적으로 제안하는 지능형 공공 AI 서비스로 고도화를 이어갈 계획이다.
카카오 정신아 대표이사는 "AI 국민비서 시범서비스는 카카오의 다양한 AI 기술을 공공 영역에 실질적으로 적용한 사례이며, 국민이 직접 체감할 수 있는 공공 AI 서비스의 새로운 기준을 제시하는 뜻깊은 의미를 갖는다"며 "공공 정보의 안내를 넘어 행정 처리 경험을 AI 기술로 전환하는 시도를 통해 국민 생활에 실질적인 도움이 될 수 있는 서비스로 자리잡을 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.
한편, 지난 9일 행정안전부는 판교테크노밸리 경기창조경제혁신센터에서 'AI 국민비서 시범서비스 개통식'을 개최했다. 이날 개통식에는 정신아 카카오 대표이사가 참석했다. 유용하 AI커넥트 성과리더는 카카오의 공공 AI 추진 전략에 대해 발표했다.
