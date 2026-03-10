[속보] 李대통령 "위기를 기회로 만드는 게 진짜 실력"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 10일 중동 상황과 관련해 "위기를 기회로 만드는 게 진짜 실력"이라고 강조했다.
이 대통령은 이날 청와대에서 제9회 국무회의를 주재하면서 이같이 말했다.
이 대통령은 "우리는 자주 위기를 겪고, 위기는 기회라는 말도 자주한다"면서 "위기가 닥쳤을 때 그 위기를 제대로 이겨내지 못하는 것은 무능한 것이고, 위기를 극복하는 것은 당연한 것"이라고 했다.
그러면서 "위기가 닥치면 변화를 수용할 마음의 준비를 갖추게 된다. 소위 기득권도 저항하기 쉽지 않다"면서 "위기 상황을 기회 요인으로 바꾸는 것, 이게 정말 우리가 해야 할 일"이라고 강조했다.
자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다.
[속보] 李대통령 "위기를 기회로 만드는 게 진짜 실력"
기사입력 :
최종수정 :
※ 본문 글자 크기 조정
- 더 작게
- 작게
- 보통
- 크게
- 더 크게
※ 번역할 언어 선택
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 10일 중동 상황과 관련해 "위기를 기회로 만드는 게 진짜 실력"이라고 강조했다.