'경산 상방공원 호반써밋 1단지' 10일 1순위 청약 진행

공원 품은 대구·경북 첫 신축 분양 단지
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 견본주택 공개 이후 분양 일정에 들어간 '경산 상방공원 호반써밋 1단지'가 10일 1순위 청약을 진행한다. 이어 11일에는 2순위 청약이 예정돼 있으며, 당첨자 발표는 3월 17일이다. 정당 계약은 3월 30일부터 4월 1일까지 3일간 진행된다.
청약 신청 자격은 입주자 모집 공고일 기준 대구·경산·경상북도에 거주하는 만 19세 이상이며, 청약 통장 가입 기간이 6개월 이상이어야 한다. 지역별·면적별 예치금액을 충족하면 세대주·세대원 구분 없이 1순위 청약이 가능하다. 분양 조건으로는 계약금 1차 500만 원, 중도금 무이자, 발코니 확장 무상 제공 등이 제시됐다.
'경산 상방공원 호반써밋'은 경산시 상방공원 일대에서 추진되는 민간공원 조성 특례사업으로 조성되는 단지로, 1·2단지 총 2105세대 규모다. 이 가운데 1단지는 지하 2층~지상 35층, 총 1004세대로 구성된다. 전용면적별로는 74㎡A 110세대, 84㎡A 428세대, 84㎡B 170세대, 99㎡A 150세대, 99㎡B 146세대다.
단지는 상방공원과 함께 조성되며 인근에 남매지, 경산자연마당, 경산생활체육공원 등이 위치해 있다. 공원 내에는 문화예술회관과 야외 공연장, 전망대 등 시설이 계획돼 있다.
단지는 남향 위주로 배치됐으며, 단지 면적의 약 30% 이상이 조경 공간으로 계획됐다. 주차장은 세대당 1.56대 규모로 전면 지하화했다. 단지 내에는 실내 체육관, 피트니스, 실내 골프 연습장, 탁구장, 키즈 카페, 공유 오피스 등 커뮤니티 시설이 마련될 예정이다.
세대는 일부 타입을 제외하고 판상형 4베이 구조로 설계됐으며 알파룸이 제공된다.
교통 및 생활 인프라로는 KTX 경산역과 경안로 이용이 가능하며, 홈플러스와 경산중앙병원 등이 인근에 있다. 경산초와 동부초 등 학교와 경산시청 등 공공 시설도 주변에 위치한다.
견본주택은 대구 수성구에 마련됐다.
