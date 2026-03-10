경북교육청, 2026학년도 학교 학급편성 마무리...학생 수 1만1171명 감소

학령인구 감소·교원 정원 감축 고려한 학급 편성에 중점
[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 2026학년도 경북도 내 전체 학교 수는 1551교(校), 학급 수는 1만 3851학급, 학생 수는 25만 6017명으로 집계됐다.
이는 지난해 대비 학교 수는 35교(2.2%), 학급 수 313학급(2.2%), 학생 수는 1만 1171명(4.2%)이 감소한 수치다.
경북교육청은 지속적인 학령인구 감소와 교사 정원 감축, 지역별 특수성을 반영해 2026학년도 도내 각급 학교 학급 편성을 최종 확정했다고 10일 밝혔다.
유치원과 초등학교는 저출생 영향으로 최근 3년간 학령 인구 감소가 지속되고 있다.
유치원은 618개 원, 1526학급, 원아 수는 2만 3502명으로 전년 대비 유치원 수는 19개 원(3.0%), 학급 수 109학급(6.7%), 원아 수는 1550명(6.2%)이 감소했다.
초등학교는 474교, 6022학급, 학생 수 10만 1923명으로 전년 대비 학교 수는 14교(2.9%), 학급 수 141학급(2.3%), 학생 수는 7436명(6.8%)이 줄어든 것으로 나타났다.
중·고등학교의 경우 특정 출생 연도(황금 돼지띠·백호띠) 학생들이 졸업하면서 최근 3년간 증가하던 학생 수가 처음으로 감소했다.
중학교는 260교, 2,841학급, 학생 수 6만 3,213명으로 지난해 대비 학교 수는 2교(0.8%), 학급 수 47학급(1.6%), 학생 수는 1238명(1.9%) 감소했다.
고등학교는 183교, 3075학급, 학생 수 6만 3407명으로 전년 대비 학교 수는 변동이 없으나, 학급 수는 19학급(0.6%), 학생 수는 929명(1.4%) 감소했다.
임종식 교육감은 "학령 인구 감소와 교원 정원 감축, 경북의 지리적 특성 등 여러 여건을 종합적으로 고려해 학교 현장의 의견과 다양한 분석을 바탕으로 탄력적이고 적정한 학급 편성이 이루어지도록 했다"며 "앞으로도 학교가 우리 아이들 한 명 한 명을 따뜻하게 살피고 성장시키는 교육 공간이 될 수 있도록 책임 있게 대응해 나가겠다"고 말했다.
