김해시, 하천쓰레기 정화사업 추진…사업비 1억 1400만 원 확보

일자리 창출로 지역 경제 활력
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 '2026년 하천쓰레기 정화사업'을 추진한다고 10일 밝혔다.
이 사업은 사업비 1억 1400만 원을 확보해 하천 집수구역 전역을 대상으로 하천쓰레기 약 320t 수거 목표로 한다.
하천변과 도심 배수로에 방치된 쓰레기는 강우 시 빗물과 함께 하천으로 유입돼 수질을 악화시키는 대표적인 비점오염원으로 작용한다. 장마철에는 일시적으로 다량의 쓰레기와 오염물질이 유입돼 부영양화, 악취 발생, 수생태계 훼손 등의 원인이 된다.
시는 이러한 비점오염 유입을 원천 차단하기 위해 평시 수거(2~12월)와 장마철 집중 수거(6월 말~9월 초)를 병행 추진한다. 연초에는 수풀 등이 적은 구간부터 조기 착수해 오염물질의 선제적 제거에 나설 계획이다.
사업 대상지는 낙동강과 서낙동강 유역 지천인 화포천, 조만강 등이며 읍·면·동에서 장비와 인력을 최대한 동원해 자연쓰레기(수풀, 임목 등 초목류), 생활쓰레기(플라스틱, 스티로폼, 유리병), 영농폐기물(폐비닐, 영농폐기물, 폐영농자재)을 집중 수거한다. 각 읍면동에서 저소득층, 장애인 등 취업 취약계층을 우선 선발해 공공일자리 창출에도 기여한다.
