고창군, 지역밀착형 건강관리 사업 확대

건강교실 운영·취약계층 관리 '집중'
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 보건지소와 보건진료소를 중심으로 주민 밀착형 건강관리 서비스 확대에 나선다.
고창군보건소는 관내 14개 읍·면에 위치한 보건지소와 진료소 36개소를 중심으로 '지역밀착형 건강관리 사업'을 추진한다고 10일 밝혔다.
이번 사업은 보건지소·진료소가 주도적으로 맞춤형 건강교실을 연중 운영해 주민 친화적 보건기관 기능을 강화하는 것이 핵심이다.
기존의 단기·일회성 건강교육 방식에서 벗어나 지역 주민을 지속적으로 관리하는 밀착형 건강관리 체계를 구축하는 데 초점을 맞췄다.
각 기관은 지역 특성과 주민 수요를 반영해 걷기, 영양, 금연, 만성질환 관리, 낙상 예방, 어르신 정서 돌봄 등 다양한 보건교육을 운영한다. 이와 함께 공예·원예 등 만들기 체험, 건강체조, 노래교실 등 체험형 프로그램도 병행한다.
프로그램은 주 1회씩 10~15회 과정으로 진행되며 참여자에 대해 프로그램 전·후 혈압과 혈당 등 기초 건강검사를 실시하고 만족도 조사도 함께 진행할 예정이다.
특히 독거노인과 만성질환자, 거동이 불편한 어르신 등 건강취약계층을 대상으로 '해피콜 서비스'를 운영해 정기적인 안부 확인과 건강상담을 실시한다. 국가건강검진 결과 유소견자에 대한 사후 관리도 강화할 계획이다.
유병수 고창군보건소장은 "보건지소와 진료소가 단순 진료 기능을 넘어 주민과 일상적으로 소통하는 건강 플랫폼 역할을 하게 될 것"이라며 "주민이 체감할 수 있는 건강관리 서비스를 통해 지역 건강 사각지대를 줄이고 신뢰받는 보건기관으로 자리매김하겠다"고 말했다.
