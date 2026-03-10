데이식스 원필, 30일 4년 만에 솔로앨범 '언필터드' 발매

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 밴드 데이식스(DAY6) 원필이 올봄 첫 미니 앨범을 발매하고 약 4년 만에 솔로로 전격 컴백한다.
소속사 JYP엔터테인먼트는 지난 9일 데이식스 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 원필의 새 솔로 앨범 소식을 알리는 사운드 필름 포스터를 게재했다.
이에 따르면 원필은 오는 30일 오후 6시 감수성을 집약한 첫 번째 미니 앨범 '언필터드(Unpiltered)'를 선보인다.
공개된 티저 콘텐츠는 원필의 몽환적인 분위기가 돋보여 보는 이들의 시선을 모았다.
원필은 2015년 9월 데이식스로 데뷔해 꾸준히 곡작업에 참여하는 것은 물론 연주 및 보컬 실력으로 감성 싱어송라이터 입지를 확고히 했다.
본연의 섬세한 표현법으로 공감대를 형성해온 원필이 2022년 2월 첫 솔로 앨범 '필모그래피(Pilmography)'에 이어 약 4년 만의 신작을 통해 선사할 음악과 메시지에 관심이 집중된다.
원필의 미니 1집 '언필터드'는 3월 30일 오후 6시에 정식 발매된다.
