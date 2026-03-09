'5월의 장미나라' 2026 삼척장미축제 5월 19일 개막

먹거리·놀이·직업체험·퍼레이드…로컬 기념품 5종 첫 공개

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 올해 삼척 장미축제가 5월 19일부터 25일까지 일주일간 열릴 예정이다.

9일 삼척관광문화재단에 따르면 '2026 삼척장미축제'는 '장미나라'라는 고유 브랜드 스토리를 바탕으로 방문객이 축제를 오감으로 즐길 수 있도록 다양한 콘텐츠를 선보일 예정이다.

2024 삼척장미축제 퍼레이드.[사진=삼척시청] 2024.06.12 onemoregive@newspim.com

올해 축제 현장에는 체험 프로그램과 함께 먹거리존, 놀이기구존, 직업체험존, 포토존, 문화예술전시존, 인기가수 초청 무대 등이 꾸며진다. 대표 프로그램으로는 ▲스토리로 즐기는 삼척 장미축제 ▲로컬푸드와 주류를 결합한 '장미식탁' ▲장미나라 책 만들기 ▲인기 캐릭터와 협업한 장미나라 퍼레이드 등이다.

또 축제장에서는 '로컬콘텐츠 기반 관광기념품' 공모에서 최종 선정된 5종의 관광기념품이 처음으로 공개된다. 삼척관광문화재단은 관내 업체와의 협업을 통해 지역 농산물·특산물을 활용한 기념품 판매와 체험 프로그램을 연계해 지역 경제 파급효과를 높이고, 방문객 체류 시간을 늘린다는 구상이다.

재단 유재현 사무국장은 "방문객들이 국내 최대 규모를 자랑하는 삼척 장미공원에서 아름다운 추억을 남길 수 있도록 남은 기간 축제 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.

