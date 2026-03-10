리끌로우, 日 돈키호테 입점…글로벌 확장 본격화

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = K-아이웨어 브랜드 리끌로우가 일본 도쿄를 중심으로 돈키호테 매장에 입점했다.
돈키호테는 글로벌 브랜드가 집결된 일본 대표 라이프스타일 스토어이자, 트렌드를 찾는 소비자들이 가장 먼저 찾는 쇼핑 플랫폼으로 평가받는다.
이번 입점을 통해 리끌로우는 일본 핵심 상권에서 브랜드 접점을 확대하며 현지 시장 공략에 속도를 낼 전망이다.
리끌로우는 2월 17일 도쿄 주요 상권 8개 매장에 동시 입점했으며, 이를 포함해 현재 일본 내 총 49개 점포에서 제품을 선보이고 있다. 도쿄 입점 매장은 메가 나리마스점, 메가 간나나 우메지마점, 하치오지역 앞점, 가마타역 앞점, 신주쿠점, 신주쿠 가부키초점, 이케부쿠로 동쪽 출구역 앞점, 이케부쿠로 서쪽 출구점 등이다. 관광객과 20~30대 소비층이 밀집한 상권을 중심으로 매장을 확보하며 일본 MZ세대를 겨냥했다.
이번 매장에서는 리끌로우의 시그니처 상품인 '폴더 선글라스'를 중심으로 판매가 시작됐다. 폴더블 구조로 휴대성을 높이면서도 트렌디한 디자인을 유지한 제품으로, 가볍지만 존재감 있는 스타일링이 가능하다는 점에서 인기를 얻고 있다. 향후 레인부츠와 패션 안경까지 라인업을 확대해 아이웨어를 넘어 'K-패션 토털 브랜드'로 입지를 강화할 계획이다.
리끌로우는 일본 온라인 패션 플랫폼 무신사 재팬과 조조타운에서도 꾸준한 판매를 이어가며 현지 소비자 접점을 넓혀왔다. 특히, 서울 명동·홍대 플래그십 스토어를 방문한 일본 고객들의 구매 경험이 확산되며 브랜드 인지도 또한 꾸준히 상승해 왔다.
브랜드 관계자는 "도쿄 8개 지점을 포함해 일본 내 49개 점포 입점은 브랜드 확장의 중요한 전환점"이라며 "현지 판매 데이터를 기반으로 추가 지점 확대를 검토하고 있다"고 밝혔다.
이어 "도쿄를 교두보로 일본 전역으로 유통망을 넓혀갈 계획"이라고 덧붙였다.
whitss@newspim.com