이라크 감독, FIFA에 월드컵 PO 연기 요청...이란-미국 전쟁 여파

이라크 선수단 이동 어려워...전지훈련도 무산

이라크, PO 결승전 월드컵 개막 1주전 진행 희망

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 이라크 축구대표팀 감독이 국제축구연맹(FIFA)에 2026 FIFA 북중미 월드컵 대륙 간 플레이오프(PO) 일정 연기를 요청했다. 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 촉발된 중동 정세 불안이 이라크 축구대표팀에 직접적인 영향을 미치고 있기 때문이다.

호주 출신의 그레이엄 아널드 이라크 대표팀 감독은 9일(한국시간) 호주 AAP 통신과 인터뷰에서 "FIFA가 이라크의 월드컵 대륙 간 PO 일정에 대한 대안을 마련해야 한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 이라크 대표팀의 그레이엄 아놀드 감독 [사진=AFC 홈페이지 캡처] 2026.03.09 football1229@newspim.com

이라크는 오는 4월 1일 멕시코 몬테레이에서 볼리비아와 수리남 경기의 승자와 2026 북중미 월드컵 본선 진출권을 놓고 대륙 간 PO를 치를 예정이다.

이라크는 1986년 멕시코 대회 이후 40년 만이자 통산 두 번째 월드컵 본선 진출에 도전하고 있다.

하지만 최근 중동 지역 긴장이 고조되면서 이라크 대표팀의 PO 준비에 차질이 빚어지고 있다. 영공 폐쇄로 선수들이 이라크를 떠나지 못하고 있고, 아널드 감독 역시 아랍에미리트(UAE)에 머물며 이동이 제한된 상태다.

아널드 감독은 "현재 선수들을 이라크 밖으로 데리고 나오는 데 큰 어려움을 겪고 있다"며 "도움이 절실하다"고 호소했다.

이라크 대표팀 선수 중 약 60%가 자국 리그에서 뛰고 있다.

대사관들도 운영을 중단해 멕시코 입국 비자 발급도 차질이 생겼다. 이에 미국 휴스턴에서 진행하려던 PO 대비 훈련 캠프 계획도 사실상 무산됐다.

아널드 감독은 FIFA에 일정 조정을 통한 대안을 제시하기도 했다. 그는 "PO를 연기하면 준비 시간을 확보할 수 있다"며 "볼리비아와 수리남이 예정대로 경기한 뒤 승자가 월드컵 개막 1주 전에 미국에서 이라크와 맞붙는 방식도 가능하다"고 설명했다. 이어 "이 경우 승리한 팀은 월드컵 개최국에 남고 패한 팀은 귀국하면 된다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 국제축구연맹(FIFA) 잔니 인판티노 회장이 월드컵 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. 배경은 월드컵 대륙 간 플레이오프 대진표다. [사진=FIFA 홈페이지 캡처] 2026.03.09 football1229@newspim.com

아널드 감독은 또 이란이 월드컵 참가 보이콧을 선언할 경우 역시 대비해야 한다고 밝혔다. 이란이 대회에 참가하지 못할 경우 이라크가 대신 본선에 나서고, 아시아 예선에서 탈락한 아랍에미리트가 추가 PO를 준비할 수 있다는 구상도 내놓았다.

한편 볼리비아와 수리남은 27일 멕시코 몬테레이 BBVA 스타디움에서 월드컵 대륙 간 PO 준결승전에서 격돌한다. 당초 이 경기 승자와 이라크가 4월 1일 대륙 간 PO 결승전을 펼칠 예정인 가운데 FIFA가 어떤 선택을 내릴 지 귀추가 주목된다.

football1229@newspim.com