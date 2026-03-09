강원랜드, 2000억 투입 그랜드호텔·마운틴콘도 리노베이션 착수

전체기사 최신뉴스 GAM
"K-HIT 프로젝트 본격화…글로벌 복합리조트 도약 가속"

[정선=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원랜드는 글로벌 복합리조트로의 도약을 향한 핵심 이정표인 '그랜드호텔 및 마운틴콘도 환경개선공사'에 전격 착수한다고 9일 밝혔다.

이번 환경개선공사는 강원랜드 창사 이래 처음 시행되는 최대 규모 숙박 시설 리노베이션으로 총 사업비 약 2000억 원이 투입되는 대형 프로젝트다.

그랜드호텔 건축 투시도.[사진=강원랜드] 2026.03.09 onemoregive@newspim.com

특히 이번 공사는 강원랜드가 추진 중인 'K-HIT 프로젝트(Korea-High1 Integrated Tourism, 하이원통합관광)'가 차질 없이 실행되고 있음을 보여주는 강력한 의지 표명으로 해석된다. 리노베이션은 그랜드호텔 메인타워 1개동(477실)과 마운틴콘도 5개동(280실)을 대상으로 진행되며 단순한 노후 시설 보수를 넘어 글로벌 스탠다드에 부합하는 고급 숙박 인프라 구축에 초점이 맞춰졌다.

그랜드호텔은 변화하는 여행 트렌드에 맞춰 가족형 객실 면적을 대폭 확대하고 카지노 전용 객실층을 새롭게 조성한다. 또 호텔 최상층인 24층에는 카지노 회원 고객 전용 라운지를 선보여 프리미엄 고객 서비스를 강화할 계획이다. 이는 2028년 상반기 완공을 목표로 하는 '카지노 제2영업장'과 연계돼 시너지를 창출하고 카지노 고객에게 최상의 숙박 환경과 차별화된 VIP 서비스를 제공할 것으로 기대된다.​

마운틴콘도는 노후 객실 인테리어를 전면 재정비하는 한편, 외벽 재료를 불연재(불에 타지 않는 소재)로 교체해 화재 예방과 고객 안전을 강화한다. 강원랜드는 이번 사업을 통해 시설 경쟁력을 높이는 동시에 안전 기준도 글로벌 수준으로 끌어올린다는 방침이다.​

이민호 강원랜드 관광마케팅본부장 직무대행은 "이번 환경개선 사업은 강원랜드가 글로벌 복합리조트로 거듭나는 K-HIT 프로젝트가 본격적인 가시화 단계에 진입했다는 의미"라며 "창사 이래 최대 규모의 투자가 이뤄지는 만큼, 압도적인 시설 경쟁력을 확보해 국내외 관광객 유치에 총력을 다하겠다"고 말했다.​

한편 이번 공사는 오는 4월부터 그랜드호텔 24개월, 마운틴콘도 18개월의 공사기간을 거쳐 순차적으로 완공될 계획이다. 강원랜드는 공사 기간 중 고객 불편을 최소화하고 리조트 운영 효율을 높이기 위해 단계별 순차 공법을 적용하고 안전과 편의를 최우선으로 한 공정 계획을 수립했다.​

onemoregive@newspim.com

