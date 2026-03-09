하츠투하츠, 데뷔곡 '더 체이스'로 스포티파이 첫 1억 스트리밍

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 걸그룹 하츠투하츠가 데뷔곡 '더 체이스(The Chase)'로 스포티파이 1억 스트리밍을 달성했다.



'더 체이스'는 세계 최대 음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 9일 기준 스트리밍 수 1억 회를 돌파, 하츠투하츠의 뜨거운 글로벌 인기를 다시 한번 확인시켰다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 걸그룹 하츠투하츠. [사진=SM엔터테인먼트] 2026.03.09 alice09@newspim.com

하츠투하츠는 '더 체이스'로 첫 스포티파이 1억 스트리밍 곡을 보유하게 된 것은 물론, 2025년 데뷔한 K팝 걸그룹 중 최초 기록을 세워 더욱 눈길을 끈다.

지난해 2월 발매된 하츠투하츠 첫 싱글의 타이틀 곡 '더 체이스'는 '내가 나아갈 길을 나 스스로 만들어가겠다'는 자신감 넘치는 메시지와 앞으로 펼쳐갈 새로운 세상에 대한 설렘과 호기심의 감정을 담은 곡으로, 하츠투하츠의 꿈을 향한 첫걸음을 몽환적이고 신비로운 분위기로 선보여 큰 사랑을 받은 바 있다.

하츠투하츠는 신곡 '루드(RUDE!)'로 멜론 톱100 3위, 핫100 1위 피크, 일간 3위 등 음원차트 최상위권에 자리잡고 있으며, 음악방송 1위에도 오르는 등 글로벌 팬들의 높은 관심 속에 성공적인 컴백 활동을 이어가는 중이다.

