이은봉 광주대 명예교수 새 평론집 '시와 자연공동체' 출간

서정시는 다 생태시이며 자연과 인간의 친화에 기반

서정시에는 측은지심, 연민, 경물지심이 필요

[서울=뉴스핌] 김용락 기자=한국문단의 중견 시인이자 평론가인 이은봉 광주대 명예교수가 새 평론집 '시와 자연공동체'(천년의 시작)를 출간했다. 이 평론집은 지난 2020년에 낸 자신의 다섯 번째 평론집 '시의 깊이 정신의 깊이'에 이은 여섯 번째 평론집이다.

이번 평론집은 총 4부로 구성돼 있으며 모두 39편의 비평문이 실려 있다. 책의 부피는 664쪽으로 이 교수의 최근 노작임을 짐작케 한다. 평론집 '시와 자연공동체'는 제1부 공공의식 혹은 타자의 발견 제2부 시와 자연공동체 제3부 시정신과 시세계 4부 시 읽기의 현장 등으로 구성돼 있는데 이 네 부분 전체를 꿰는 핵심적 단어는 '서정성'이다.

저자는 '서정시는 무엇이며, 그 깊이와 정신은 무엇인가'라는 화두를 통해 서정성에 대한 깊이 있는 통찰을 책 전편에서 시도하고 있다. 그는 "모든 서정시는 다 생태시이며" "인간과 자연의 친화를 염두에 두지 않고서는 태어나기 힘든 게 서정시"이다. "대상에 대한 주체의 친화를 담는 서정시는 부지불식 간에 그 대상을 자연에서 구할 때가 많다"고 밝히고 있다.

이은봉 광주대 명예교수가 새 평론집 '시와 자연공동체'를 출간했다.[사진=천년의 시작] 2026.03.09 yrk525@newspim.com

이어 그는 '친화(親和)'라는 말을 강조하며 '자연과 인간의 친화'에는 '차마 어쩌지 못하는 마음', 다시말해 측은지심(惻隱之心) 즉 연민(憐憫)을 가져야 하는데 특히 자연과의 관계에서 주체가 지녀야할 마음의 자세는 경물지심(敬物之心)이라고 주장하고 있다. 이렇듯 이 책의 저자는 우리 시단의 이름있는 대가뿐 아니라 지방의 무명 신인들의 시까지 '경물지심'의 마음으로 애정을 가지고 꼼꼼히 읽는 자세가 이 평론집 곳곳에서 드러나고 있다.

심훈 김현승 신경림 등과 같은 대가들과 이시영 신달자 홍희표 같은 중견 문인들과 안현심 박운식 등 상대적으로 시력이 짧은 시인들의 시까지 읽을 수 있어서 현재 한국시단의 지형을 이해하는 데 도움이 된다. 이 평론집의 또다른 특징은 소설비평이나 이론비평을 배제하고 오로지 서정성을 중심으로 시인들의 시를 평가하고 있다는 점이다.

이은봉 문학평론가[사진=천년의 시작] 2026.03.09 yrk525@newspim.com

한편 이은봉 교수는 1953년 충남 공주에서 출생하여 숭실대학교 국어국문학과에서 박사학위(1992) 받고 한국작가회의 사무총장, 부이사장을 역임했으며 광주대 문창과 교수를 거쳐 현재 광주대학교 명예교수이다. 1983년 '삶의문학'에 평론을 발표하며 평론가로, 1984년 창작과비평사 '마침내 시인이여'에 시를 발표하며 시인으로 등단해, 그간 시집 '바람의 파수꾼' '좋은 세상' 등과 문학평론집 평론집 '실사구시의 시학' '시와 생태적 상상력' 등 다수 시집과 평론집을 출간했다. 한성기 문학상, 유심 작품상, 가톨릭 문학상, 송수권 시문학상, 시와시학상 등 수상했다.

yrk525@newspim.com