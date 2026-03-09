NHN두레이, 중앙 부처·지자체에 AI협업도구 '두레이' 공급

상반기 중 '지능형 업무관리 플랫폼'에 두레이 연동 계획

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 엔에이치엔 두레이(NHN두레이)는 국가정보자원관리원(국정자원) 대구센터의 PPP(민관협력, Public Private Partnership) 행정망존을 통해 중앙부처 및 지자체 등 행정기관에 올인원 인공지능(AI) 협업도구 '두레이(Dooray!)'를 공급할 예정이라고 9일 밝혔다.

NHN두레이는 기존 NHN클라우드의 판교 데이터센터(NCC1)를 통해 공공·금융·민간 고객사에 공급하던 두레이를 행정기관에도 공급하고자 국정자원 대구센터 내 NHN클라우드 기반 행정망존에 관련 인프라를 구축했다.

엔에이치엔 두레이(NHN두레이)는 국가정보자원관리원(국정자원) 대구센터의 PPP(민관협력, Public Private Partnership) 행정망존을 통해 중앙부처 및 지자체 등 행정기관에 올인원 인공지능(AI) 협업도구 '두레이(Dooray!)'를 공급할 예정이라고 9일 밝혔다. [사진= NHN두레이]

국가정보원의 보안성 검토 절차가 마무리되는 4월경 행정기관은 대구센터의 안정적이고 높은 보안 환경에서 두레이를 본격적으로 도입할 수 있게 된다.

NHN두레이는 메일, 메신저, 화상회의를 비롯해 업무, 드라이브, 위키 등 프로젝트 기능들과 AI 기능까지 통합 제공하는 차별성과 CSAP 표준 인증, CSA STAR의 최고 등급 GOLD 취득 등을 통해 입증한 강력한 보안성을 앞세워 공공시장을 공략해왔다.

그 결과 현재 150여 곳의 공공기관을 고객사로 확보하며 국내 공공 SaaS 협업 플랫폼 1위 사업자로의 입지를 공고히 하고 있다.

또한 행정안전부 주관 '공공용 민간 SaaS 이용지원' 사업을 통해 충청북도 및 산하 7개 지자체와 하남시, 구리시 등을 포함해 총 10여개 지자체에 두레이를 성공적으로 공급한 바 있다.

NHN두레이는 그간 행정망의 제도적·기술적 한계로 SaaS 도입에 어려움을 겪었던 지자체들에 최적화된 서비스를 제공해 온 경험과 노하우를 발휘해 향후 더 많은 행정기관의 업무 효율화를 지원할 방침이다.

특히 두레이의 다양한 협업 기능과 연동된 멀티 LLM 기반 'Dooray AI'는 행정기관 내 반복 업무의 공수를 획기적으로 줄여줄 것으로 기대된다. 이를 통해 공무원들이 보다 쾌적하고 편리하게 공무를 수행할 수 있는 환경을 조성해 나갈 계획이다.

NHN두레이는 국가정보원 보안성 검토 완료 이후 상반기 중 '지능형 업무관리 플랫폼'에도 두레이를 연동할 계획이다.

대구센터 PPP 행정망존에 구축된 지능형 업무관리 플랫폼은 행정기관이 자체 업무공간 내에서 여러 민간 SaaS 솔루션을 자유롭게 선택해 활용할 수 있도록 마련된 디지털 공간이다. 연동이 완료되면 행정기관은 보다 쉽고 편리하게 두레이를 도입해 업무 방식을 최적화할 수 있다.

백창열 NHN두레이 대표는 "공공과 금융 영역에서 업무 환경 혁신을 지원하며 각 시장을 선도해온 NHN두레이가 이제 중앙 부처와 지자체 등 행정기관으로 그 영역을 본격 확대하고자 한다"며 "보안이 최우선인 시장에서 성능과 효용성을 이미 입증한 만큼 행정기관을 대상으로도 유의미한 성과를 창출할 것"이라고 밝혔다.

origin@newspim.com