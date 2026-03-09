'2026 LIV 골프 코리아' 5월 28일 부산서 열린다

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '골프 황금어장' LIV 골프가 올해는 부산으로 간다. 부산시는 2026 LIV 골프 코리아를 유치했다고 9일 밝혔다. 대회는 5월 28일부터 31일까지 나흘간 부산 아시아드 컨트리클럽에서 열린다. 지난해 LIV 골프가 인천 잭 니클라우스 골프클럽에서 치러진 데 이어 두 번째 한국 무대다.
LIV 골프는 2022년 출범한 프로 골프 리그로, 사우디아라비아 공공투자펀드(PIF)가 후원한다. 높은 상금과 팀제 운영, 엔터테인먼트 요소를 앞세워 세계 정상급 선수들을 끌어모으고 있다. 2026시즌 LIV Golf는 북미·유럽·아프리카·아시아 등 10개국에서 14개 대회로 열리며 총상금은 약 4억2000만달러(약 6100억원), 대회별 상금은 3000만달러(약 440억원) 규모다. 아시아에선 사우디 리야드, 호주 애들레이드, 홍콩, 싱가포르에 이어 부산이 개최지로 이름을 올렸다.
한국팀 '코리아 골프 클럽'에는 안병훈이 캡틴을 맡고, 대니 리, 송영한, 김민규가 한 팀을 이룬다. 안병훈은 2026시즌을 앞두고 새롭게 팀 주장을 맡은 한국 골프 간판 중 한 명으로, LIV 내 완전한 '코리안 로스터'가 꾸려진 것은 이번이 처음이다. 송영한과 김민규는 2025시즌 이후 정식 합류했고 대니 리는 초창기부터 LIV에서 활약한 뒤 한국팀으로 소속을 옮겼다.
LIV 골프의 가장 큰 특징은 '스포테인먼트' 콘셉트다. 개최국 대표 아티스트를 초청해 대회와 공연을 결합한 페스티벌형 골프 이벤트로 운영되는 점에서 전통적인 PGA 투어·DP 월드투어와 차별화된다. 지난해 인천대회에서도 국내 최정상급 아티스트들이 무대에 올라 골프 팬은 물론 일반 관람객까지 끌어들이는 효과를 냈다. 올해 부산 대회 역시 세계적인 선수들의 플레이와 함께 대형 공연이 어우러진 복합 문화 이벤트로 치러질 전망이다.
경제·관광 효과도 기대된다. 부산시는 이번 대회 유치로 국내외 관람객과 관계자의 방문이 늘면서 숙박·음식·교통·쇼핑 등 지역 소비 확대에 도움이 될 것으로 보고 있다. LIV 골프는 200여 개국·지역, 최대 약 10억 가구에 중계되는 글로벌 스포츠 콘텐츠로, 2026 애들레이드 대회에선 나흘간 11만5000명 이상, 하루 최다 3만8500명 관중을 모았다.
