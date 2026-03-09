이정현, 오세훈 미등록 사태에 "후보 없어도 공천 질서 기강 세울 것"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 이정현 국민의힘 공천관리위원장은 9일 오세훈 서울시장의 공천 접수 미등록 사태와 관련해 공천 질서를 어지럽히는 행위에 대해 단호하게 대응하겠다고 밝혔다.
이 위원장은 이날 입장문을 통해 "공천 접수 기간을 지키지 않고 뒤늦게 추가 모집을 기대하며 공천 규정을 임의로 해석하는 것은 결코 가볍게 볼 일이 아니다"고 강조했다.
이어 "공천 질서는 어떤 정치적 이벤트보다 앞서야 한다"며 "공당의 공관위를 무력화하거나 공천 질서를 흔들려는 행위는 당과 당원은 물론 정치 질서 자체를 희화화하는 일"이라고 지적했다.
이 위원장은 "공천관리위원회는 이에 대해 단호하고 엄정하게 대응하겠다"고 밝혔다.
추가 모집 가능성에 대해서는 "규정과 관례에 따라 공관위의 심의와 의결로 가능할 수 있다"면서도 "그것 역시 철저히 원칙과 절차에 따라 엄중하게 논의되어야 할 사안"이라고 선을 그었다.
이 위원장은 "공관위원장으로서 분명히 말씀드리지만 후보 없이 선거를 치르는 한이 있더라도 공천 기강은 반드시 세우겠다"고 못박았다.
그러면서 "세상이 특정 개인 중심의 '오동설(吾動說)'로 움직이지 않듯, 공천 또한 누구의 기대나 계산이 아니라 규정과 질서 위에서만 이루어질 것"이라고 덧붙였다.
앞서 오 시장은 당 공천관리위원회가 공지했던 광역·기초단체장 접수 마감 시한인 전날 오후 6시까지 후보 공천을 신청하지 않았다.
당 공관위가 오후 10시까지 접수기간을 한차례 연장했으나, 오 시장은 이에도 응하지 않았다.
