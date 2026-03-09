NHN, 독일 iF 디자인 어워드 2026 본상 수상…세계 3대 디자인 어워드 석권

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 엔에이치엔(이하 NHN)은 자사의 리브랜딩 프로젝트가 세계 최고 권위의 디자인 상인 독일 'iF 디자인 어워드 2026(iF Design Award 2026)'에서 본상을 수상했다고 9일 밝혔다.
이로써 NHN은 지난해 독일 '레드닷 디자인 어워드 2025' 본상, 미국 'IDEA 2025' 은상에 이어 올해 'iF 디자인 어워드'까지 석권하며, 세계 3대 디자인 어워드를 모두 휩쓰는 '그랜드슬램'의 영예를 안았다.
독일 인터내셔널 포럼 디자인(iF International Forum Design)이 주관하는 iF 디자인 어워드는 1954년부터 시작된 권위 있는 디자인 시상식으로 ▲독일 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award) ▲미국 IDEA 디자인 어워드(International Design Excellence Awards)와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 손꼽힌다.
이번 어워드에서 NHN의 리브랜딩 프로젝트는 전 세계 68개국에서 출품된 1만여 개의 출품작 가운데 ▲아이디어(Idea) ▲형태(Form) ▲기능(Function) ▲차별성(Differentiation) ▲지속가능성(Sustainability) 등 평가 지표 전반에서 우수한 점수를 받으며 수상작으로 선정됐다.
NHN은 2024년 8월, 그룹 출범 이후 첫 대규모 리브랜딩 프로젝트를 단행하며 새로운 브랜드 철학인 'Weaving New Play(우리의 연결로 만드는 새로운 내일)'를 시각 언어로 통합해 공개한 바 있다. 이는 ▲게임 ▲결제 ▲기술 등 다각화된 사업 영역을 하나의 정체성으로 연결하고, 다차원의 결합을 통해 무한한 가능성을 창조하겠다는 의지를 담고 있다.
새로운 CI는 단순함과 명료함을 원칙으로 어떤 색상과도 조화를 이루는 무채색을 도입해 모든 사업의 기초가 되는 토대를 표현했다. 또한 로고, 컬러 시스템, 비주얼 아키텍처 등 브랜드 전반을 체계화해 글로벌 시장에서 통용될 수 있는 일관된 시각 언어를 구축했다는 점이 전문가들의 높은 평가를 이끌어냈다.
NHN 관계자는 "심미성과 독창성을 중시하는 레드닷, 혁신성과 사회적 가치를 강조하는 IDEA, 그리고 디자인의 완성도를 엄격히 평가하는 iF까지, 어워드별로 상이한 심사 기준을 모두 충족하며 종합적인 우수성을 세계적으로 인정받았다"라며 "이번 성과를 동력 삼아 앞으로도 차별화된 아이덴티티를 바탕으로 일관된 브랜드 가치 전달 노력을 이어 나갈 계획"이라고 밝혔다.
