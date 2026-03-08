[패럴림픽] '간판스타' 김윤지, 동계 대회 한국 여자선수 사상 첫 금메달

바이애슬론 여자 스프린트 좌식 12.5㎞ 경기서 금메달



[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 장애인 스포츠의 '간판스타' 김윤지가 동계 패럴림픽 역사에 새로운 이정표를 세웠다.

김윤지는 8일(한국시간) 이탈리아 테세로에 위치한 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 바이애슬론 여자 스프린트 좌식 12.5㎞ 경기에서 38분00초1의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과했다. 이로써 독일의 아냐 비커를 제치고 금메달을 목에 걸었다.

[테세로 로이터=뉴스핌] 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계 패럴림픽 파라 바이애슬론 여자 스프린트 좌식 7.5㎞ 결선에서 김윤지가 결승선을 통과한 뒤 하트 세리머니를 하고 있다. 2026.03.08 wcn05002@newspim.com

이번 우승은 단순한 금메달 이상의 의미를 가진다. 김윤지는 동계 패럴림픽 역사상 한국 여자 선수로는 처음으로 개인 종목 금메달을 따낸 주인공이 됐다.

2010년 밴쿠버 동계 패럴림픽에서 강미숙이 휠체어컬링 혼성 4인조 팀의 일원으로 은메달을 획득한 적이 있으나, 개인 종목 시상대에 오른 여자 선수는 김윤지가 처음이다.

이번 금메달은 한국 선수단 전체에도 의미 있는 성과다. 이는 2018년 평창 동계 패럴림픽에서 신의현이 크로스컨트리 스키에서 금메달을 획득한 이후 8년 만에 나온 동계 패럴림픽 금메달이다. 동시에 한국 선수단이 해외에서 열린 동계 패럴림픽에서 처음으로 따낸 금메달이기도 하다.

선천적 척수 장애인 이분척추증을 안고 태어난 김윤지는 꾸준한 노력으로 정상급 선수로 성장했다. 그는 겨울 종목인 노르딕 스키와 여름 종목인 수영을 병행하며 활동하고 있으며, 국내 동·하계 장애인체육대회에서 최우수선수상(MVP)을 여러 차례 차지하며 실력을 인정받았다.

[테세로 로이터=뉴스핌] 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계 패럴림픽 파라 바이애슬론 여자 스프린트 좌식 7.5㎞ 결선에서 김윤지가 결승선을 통과한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.03.08 wcn05002@newspim.com

최근 국제 대회에서도 꾸준히 성과를 올리며 이번 패럴림픽에서 한국 선수단의 가장 유력한 메달 후보로 꼽혔다.

실제로 김윤지는 올해 초 열린 국제 대회에서 뛰어난 성적을 기록했다. 지난 1월 국제스키스노보드연맹 파라 크로스컨트리 월드컵 여자 매스스타트 프리 10km 좌식 종목에서 우승을 차지했다. 또한 지난해 세계선수권대회에서도 파라 크로스컨트리 여자 스프린트 좌식 종목 금메달을 따내며 경쟁력을 입증했다.

바이애슬론에서도 좋은 흐름을 이어갔다. 올해 1월 국제바이애슬론연맹 파라 바이애슬론 월드컵에서 여자 스프린트 좌식 추적 종목 금메달과 7.5km 동메달을 차지하며 정상급 기량을 보여줬다.

이번 패럴림픽에서도 김윤지는 첫 경기부터 가능성을 보여줬다. 대회 데뷔전이었던 지난 7일 바이애슬론 스프린트 7.5㎞ 경기에서는 사격 과정에서 실수가 있었음에도 불구하고 4위에 오르며 메달 가능성을 높였다.

[테세로 로이터=뉴스핌] 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계 패럴림픽 파라 바이애슬론 여자 스프린트 좌식 7.5㎞ 결선에서 김윤지가 역주하고 있다. 2026.03.08 wcn05002@newspim.com

그리고 하루 뒤 열린 12.5㎞ 경기에서 결국 기다리던 결과를 만들어냈다. 그는 두 번째 사격에서 두 발 놓치면서 5위까지 내려갔지만 다시 반등에 성공해 결국 1위로 결승선을 통과했다.

이번 대회 바이애슬론과 크로스컨트리 스키 종목에 모두 출전하는 김윤지는 오는 10일 크로스컨트리 경기를 시작으로 남은 4개 종목에서 추가 메달을 노린다.

