한국인 203명 탑승 전세기 UAE 출발···9일 오전 2시쯤 인천 도착 예정

외국인 배우자 3명, 외국 국적자 3명 포함

UAE 공항 운영 재개로 한국인 1천500명 출국

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 중동 지역에서 귀국하지 못하고 있던 한국인들을 태운 정부 전세기가 8일 아랍에미리트(UAE) 아부다비를 출발했다고 외교부가 밝혔다.

전세기에는 한국인 203명과 외국인 배우자 3명, 그리고 영국·프랑스·캐나다 국적자가 각각 1명씩 탑승했다. 에티하드 항공이 운영하는 이 전세기는 한국 시간 오후 5시 35분에 아부다비 공항을 이륙했으며 9일 오전 2시쯤 인천공항에 도착할 예정이다.

아랍에미리트(UAE) 아부다비 공항에서 8일 한국인 여행객들이 정부 전세기 탑승 수속을 밟고 있다. [사진=외교부] 2026.03.08

당초 외교부와 경찰청의 합동신속대응팀이 실시한 전세기 탑승 수요조사에서는 285명이 탑승 신청을 한 것으로 나타났으나 이 중 38명은 취소했고 53명은 사전 연락 없이 공항에 오지 않았다. 대신 탑승 신청을 하지 않은 채 공항으로 온 12명이 탑승했다.

외교부는 전세기 탑승객들에게 관련 법령 및 지침에 따라 다음달 30일까지 140만원 안팎의 탑승 비용을 부담해야 한다는 사실을 공지했다.

외교부는 UAE 공항이 운영을 재개함에 따라 이번 전세기 탑승 인원을 포함해 현지에 발이 묶였던 한국인 1천500여 명이 UAE에서 출국한 것으로 파악하고 있다.

