'경기청년 사다리 프로그램' 4기 참가자 이달 26일까지 모집

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기도미래세대재단이 경제적 여건 등으로 해외연수 경험을 갖기 힘든 청년에게 해외 대학 연수 기회를 제공하는 '경기청년 사다리 프로그램' 4기 참가자를 오는 26일까지 모집한다고 8일 밝혔다.
올해 연수 규모는 6개국 8개 대학 총 185명이다. 연수 대학은 ▲미국 미시간대, 버팔로대, 워싱턴대▲싱가포르 싱가포르국립대 ▲중국 상해교통대▲캐나다 브리티시컬럼비아대▲프랑스 리옹가톨릭대▲호주 퀸즐랜드대 등이다.
연수 프로그램은 어학 수업, 현지 문화 체험, 자기주도형 팀 프로젝트 등 3~4주 과정으로 운영되며, 참가자의 항공료·연수비·숙식비 등을 도가 지원한다.
신청 대상은 경기도에 주소를 두고 있는 19세 이상 39세 이하 청년이다. 해외여행 및 비자 발급에 결격사유가 없다면 '경기청년포털' 누리집에서 신청할 수 있다.
특히, 올해는 쉼터퇴소청년, 국가보훈대상자가 새롭게 우대 대상 범위에 포함됐다. 혼자서는 활동이 어려운 장애청년이 활동을 보조할 청년과 함께 2인 팀(동행사다리팀)으로 신청할 수 있도록 참여 여건도 개선됐다.
도는 서류심사, 인성검사, 면접심사, 합숙심화면접을 거쳐 5월 7일 최종 선발자를 발표할 계획이다. 참가자들은 2박 3일간 합숙하며 프로그램 오리엔테이션과 국가별 안전·역사·문화·어학 교육을 받는 등 해외연수 과정에 필요한 기본 소양과 준비 사항을 사전 점검하게 된다.
김선화 경기도 청년기회과장은 "청년들이 사다리 프로그램을 통해 세상을 무대로 잠재력을 깨워 꿈을 찾길 바란다"면서 "미래에 도전하는 청년들을 적극 지원하겠다"고 말했다.
경기청년 사다리 프로그램은 2023년 처음 시작돼 현재까지 총 793명의 청년에게 해외연수를 지원했다.
3년간 평균 경쟁률은 24대 1로 각 참가자는 "새로운 도전을 할 용기를 얻었다", "해외에서 일하고 싶은 꿈이 생겼다", "도전하지 않았다면 후회했을 것"이라고 말했다. 보다 자세한 내용과 소감은 경기청년포털 누리집 또는 경기도미래세대재단 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.
