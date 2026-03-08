박철호 광주시의원 예비후보, 선거사무소 개소식 개최

"행정통합시대 기회로 발전 전략 마련"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 박철호 더불어민주당 광주시의원(남구 제1선거구) 예비후보가 선거사무소 개소식을 개최하고 본격적인 행보에 나섰다.

8일 박철호 예비후보 측에 따르면 이번 개소식은 광주 남구 일원에서 지난 7일 열렸으며 강기정 광주시장, 정진욱 국회의원을 비롯한 각계 인사가 참석했다.

박 예비후보는 이 자리에서 남구 발전을 위한 비전과 정책 방향을 소개하고 지역 현안을 두고 논의하는 시간을 가졌다.

박철호 더불어민주당 광주시의원 예비후보가 자신의 선거사무소 개소식에서 기념 사진을 촬영하고 있다. 왼쪽부터 정진욱 더불어민주당 의원, 박철호 광주시의원 예비후보, 강기정 광주시장. [사진= 박 예비후보 측] 2026.03.08 bless4ya@newspim.com

박 예비후보는 "남구청 보좌관, 광주시 정무특보, 국회의원 보좌관 등 다양한 행정 경험을 통해 지역 현안을 해결하는 방법을 배워왔다"며 "말이 아니라 결과로 남구의 변화를 만들어 내겠다"고 강조했다.

특히 "행정통합 시대를 단순한 변화가 아니라 남구 발전의 기회로 만들어야 한다"며 "남구가 통합 광역권 속에서 더 큰 성장과 발전의 중심이 될 수 있도록 구체적인 전략을 준비하겠다"고 밝혔다.



또한 "남구의 변화를 결과로 만들어 내기 위해 현장에서 답을 찾고 실질적인 정책으로 이어가겠다"며 "주민과 함께 남구의 미래를 설계하는 시의원이 되겠다"고 말했다.

끝으로 "앞으로 지역 곳곳을 찾아 주민과 직접 소통하며 남구의 주요 현안 해결과 발전 전략을 구체화해 나갈 계획이다"고 예고했다.

