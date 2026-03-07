경남교육정보원, 새 학기 학교 통신망 안정 지원 본격화

맞춤형 개선 통한 디지털 환경 조성
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청 교육정보원은 새 학기를 맞아 AI 기반 학습 환경 조성과 안정적인 학교 통신망 운영을 위해 '2026년 학교 통신망 현장 지원 계획'을 수립하고 이달부터 본격 시행에 나섰다고 7일 밝혔다.
교육정보원은 개학 초기 수업 차질을 막기 위해 조기 대응 체계를 가동한다. 콜센터와 담당자 근무 시간을 오전 8시로 앞당기고, 수업 시작 시간에 맞춰 실시간 통신망 점검을 실시한다. 장애 발생 시 즉시 조치할 수 있는 비상 운영체계를 강화해 교원이 수업 준비에만 집중할 수 있도록 지원한다는 방침이다.
올해 신설·이설 학교 8곳의 통신 인프라 구축과 사전 점검을 마쳤으며, 오는 27일까지 도내 184개 학교를 대상으로 '무선망 집중 점검'을 진행한다.
점검 항목은 교실별 무선 인터넷 속도, 무선접속장치(AP) 배치, 무선식별자(SSID) 분리 운영 등으로 구성됐다. 이를 통해 AI·클라우드 기반 디지털 수업 환경을 안정적으로 지원한다는 계획이다.
교육정보원은 점검 결과를 토대로 개선이 필요한 학교를 선별해 '테크센터 구축 및 운영 사업'과 연계한 맞춤형 통신망 개선에 나선다. 통신장비 교체와 네트워크 품질 향상을 병행해 학내 디지털 교육 인프라를 체계적으로 보완할 예정이다.
이현정 원장은 "새 학기 학교 현장의 불안 요소인 통신 장애를 사전에 차단하기 위해 현장 중심 대응 체계를 강화하고 있다"며 "학교가 수업에만 전념할 수 있는 안정적 디지털 환경을 조성하겠다"고 말했다.
