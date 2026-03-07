[핌in안양] 원정 연패, 가스공사 강혁 감독 "벨란겔 집중견제 풀어야"

[안양=뉴스핌] 이웅희 기자=대구 한국가스공사가 안양에서 원정 7연패 탈출을 노린다.
가스공사 강혁 감독은 7일 안양 정관장아레나에서 열리는 2025-2026 LG전자 프로농구 안양 정관장과의 원정경기를 앞두고 "정관장은 경기를 했고, 우리는 오늘 휴식기 후 첫 경기다. 정관장은 수비를 터프하게 한다. 밀리면 어려운 경기를 할 수 있다. 선수들에게도 밀리지 말고, 쉬운 샷을 놓치지 말아달라고 했다"고 밝혔다.
정관장 약세를 떨쳐내야 하는 가스공사다. 강 감독은 "상대팀에 수비 특화 선수들이 벨란겔을 막는다. 벨란겔이 잡히면 공격에서 뻑뻑한 편이다. 인사이드 라건아에게서 질 좋은 패스가 나가면 잘 풀릴 수 있다. 정관장 수비는 안쪽으로 모이는 수비다. 외곽에서 슛이 잘 들어가야 한다"고 설명했다.
결국 정관장 가드진을 뚫어야 승산이 있다. 강 감독은 "(신인)양우혁은 1대1 농구를 하지만, 전체적으로 풀어가는 능력이 부족하다. 정성우가 그나마 투맨게임을 할 수 있는데 정관장 수비에 힘들어 한다. 벨란겔이 그래서 집중견제를 받는다. 상대 가드진에 고전해서 정관장에 어려움을 겪고 있다"면서 "투맨게임이 되지 않을 때 라건아에게 공이 들어가야 한다. 라건아가 풀어주고, 라건아에게 들어갔다가 인사이드에서 킥아웃하는 패스도 연습했다. 앞선 패스워크가 중요하다. 정확한 패턴을 통해 득점하는 연습을 했다"고 말했다.
라건아가 공수에서 중요한 역할을 맡는다. 강 감독은 "(정관장 주득점원 조니)오브라이언트는 라건아가 먼저 막는다. 인사이드에서 버텨주는 역할을 한다. 공격할 때 안에서 잘해줘야 하고, 오브라이언트 페인트존 득점을 막아주길 바란다"고 기대했다.
iaspire@newspim.com