[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = [WBC] 호주·일본에 영패 당한 대만, 체코에 14-0 분풀이 콜드승
대만 야구대표팀이 최약체 체코를 상대로 콜드게임 완승을 거두며 가까스로 8강 희망을 살렸다. 대만은 7일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드 C조 3차전에서 체코를 14-0, 7회 콜드게임으로 꺾었다. 앞서 호주전 0-3, 일본전 0-13 완패로 2연패에 빠지며 단 한 점도 뽑지 못했던 대만은 세 번째 경기에서야 첫 승과 함께 대회 첫 득점을 신고했다. WBC 규정상 7회까지 10점 이상 격차가 나면 콜드게임이 선언된다.
대만은 1회 초 정쭝저와 스튜어트 페어차일드가 연속 번트 내야 안타로 출루한 뒤 이중도루를 감행했고, 이때 체코 포수의 2루 송구가 옆으로 빠지면서 첫 득점을 올렸다. 이번 대회 대만의 첫 득점이었다. 이어 장위가 좌전 적시타를 날려 2-0으로 점수 차를 벌렸다.
대만은 2회 2사 만루에서 페어차일드가 체코 선발 얀 노바크의 직구를 통타해 좌측 담장을 넘어가는 만루 홈런을 쏘아 올렸다. 한 방에 6-0까지 달아난 대만은 4회 초 2사 2·3루에서 다시 장위가 중전 적시타로 2점을 추가했고, 5회에는 전전웨이의 희생플라이로 1점을 보태 9-0을 만들었다. 6회에도 대만은 안타와 볼넷, 희생플라이를 묶어 5점을 보태며 14-0까지 스코어를 벌렸다. 체코는 7회 말 마지막 공격에서도 득점에 실패했고, 경기는 7회 콜드게임으로 종료됐다.
마운드에서는 선발 좡전중아오가 2.2이닝을 책임진 뒤, 한국전 선발 후보로 거론되던 린위민이 2.1이닝을 던지며 무실점으로 막았다. 좡전중아오는 55구, 린위민은 30구를 던져 각각 투구 수 제한 규정에 걸렸다. WBC 규정에 따르면 한 경기 50구 이상 던진 투수는 최소 나흘, 30구 이상 던진 투수는 최소 하루를 쉬어야 한다. 두 투수 모두 8일 낮 12시에 열리는 한국전에는 등판할 수 없게 됐다.
2패 뒤 첫 승을 거둔 대만은 호주·일본·한국과 뒤엉킨 C조 판도 속에서 실낱같은 8강 진출 가능성을 이어가게 됐다. 8일 한국전에서 패할 경우 잔여 경기 결과와 관계없이 조별리그 탈락이 확정되는 만큼 한국전에 총력전을 펼칠 것으로 보인다. 체코는 한국, 호주, 대만에 잇달아 패하며 3연패로 조 최하위가 확정됐다.
