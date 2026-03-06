밀양시의회, 제271회 임시회 개회…추경예산 1조2197억 심사

예산안 1조2197억 원, 603억 원 증가

조례안 처리와 예산안 최종 의결 예정

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시의회는 6일 제271회 임시회 제1차 본회의를 열고 2026년도 제1회 추가경정 예산안을 비롯한 각종 안건 심사에 들어갔다고 밝혔다.

6일 오전 10시 밀양시의회 본회의장에서 열린 제271회 임시회 제1차 본회[사진=밀양시의회] 2026.03.06

이번 임시회는 6일부터 13일까지 8일간 진행되며 박원태 의원이 대표 발의한 '밀양시 말산업 육성 및 지원 조례안'을 비롯한 주요 조례안과 예산안을 처리할 예정이다.

2026년도 제1회 추가경정 예산안은 기정예산 1조1593억 원보다 603억 원(5.2%) 늘어난 1조2197억 원 규모다. 각 상임위원회별 심사와 예산결산특별위원회 심의를 거쳐 오는 13일 제2차 본회의에서 최종 의결된다.

허홍 의장은 개회사에서 "이번 회기는 제9대 밀양시의회 마지막 임시회이자 예산안을 심사하는 마지막 자리"라며 "한정된 재원이 꼭 필요한 곳에 쓰이도록 끝까지 꼼꼼하고 책임 있게 심의해 달라"고 당부했다.

이날 회의에서는 김종화 의원이 '마을 생활시설의 체계적 관리 대책을 마련해야 한다', 강창오 의원이 '아이 키우기 좋은 내이동·교동 조성' 등을 주제로 5분 자유발언을 통해 지역 현안을 제기하고 정책 방향을 제안했다.

news2349@newspim.com