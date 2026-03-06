건강관리協, 전국 초등학생 금연 글짓기·그림 공모전

이달 16일~다음달 24일까지 접수

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국건강관리협회는 소년한국일보와 공동으로 '제31회 한국건강관리협회 전국 초등학생 금연 글짓기·그림 공모전'을 개최한다고 6일 밝혔다.

교육부와 보건복지부가 후원하는 이번 공모전은 초등학생을 대상으로 일상생활 속에서 건강생활을 실천하고 금연의 중요성을 알리기 위한 취지로 마련됐다.

제31회 한국건강관리협회 전국 초등학생 금연 글짓기·그림 공모전. [사진=한국건강관리협회] 2026.03.06 gyun507@newspim.com

올해 공모 주제는 '나도 건강하게! 지구도 건강하게! 함께 건강 약속'으로, 참가 학생들은 금연 실천을 비롯해 올바른 식습관, 규칙적인 운동, 긍정적인 마음가짐, 깨끗한 환경을 지키는 생활습관 등을 글이나 그림으로 자유롭게 표현하면 된다.

공모 부문은 글짓기와 그림으로 나뉜다. 글짓기는 생활 글(200자 원고지 7장 내외)과 동시(원고지 3장 이내)로 응모할 수 있으며, A4 용지 작성 원고도 가능하다. 그림 부문은 8절 도화지에 크레파스, 색연필, 물감 등을 사용한 손 그림 작품으로 접수한다.

접수 기간은 오는 16일부터 다음달 24일까지이며 작품은 우편 또는 방문을 통해 접수할 수 있다. 입상자는 5월 20일 협회 및 소년한국일보 홈페이지를 통해 발표될 예정이다.

시상은 부문별 총 250명을 대상으로 진행된다. 교육부보건복지부장관상인 대상을 포함해 한국건강관리협회장상인 금상 등이 수여되며, 참가가 활발한 최다 출품 학교 또는 학원 등 단체에 대한 시상도 함께 진행된다.

공모전 관련 자세한 문의는 한국건강관리협회 전략사업본부 홍보과 또는 소년한국일보 교육문화사업부로 하면 된다.

