윤건영 충북교육감 "직원 몰카 사건, 도민께 송구...재발 방지책 마련"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =윤건영 충북교육감은 교육청 소속 장학관의 불법 촬영 기기 설치 사건과 관련해 공식 사과하며 공직기강 확립과 재발 방지 대책 마련에 나서겠다고 6일 밝혔다.

윤 교육감은 이날 열린 기획회의에서 "충북교육을 책임지는 교육감으로서 이번 일로 도민과 교육 가족께 깊은 심려를 끼쳐 송구하다"며 "이번 사안을 매우 엄중하게 인식하고 있다"고 말했다.

6일 윤건영 충북교육감이 기획회의를 주재한 자리에서 도교육청 장학관의 몰카 사건에 대해 공식사과 하며 재발 방지대책 마련을 지시하고 있다. [사진=충북교육청] 2026.03.06 baek3413@newspim.com

그는 "이 사건은 어떠한 이유로도 용납될 수 없는 중대한 범죄행위이며 교육자에 대한 신뢰를 심각하게 훼손한 일"이라고 강조했다.

충북교육청은 사건을 인지한 즉시 해당 직원을 직위 해제했으며 수사 결과에 따라 엄정한 조치를 취할 방침이다.

윤 교육감은 "공직사회의 기강이 무너지면 교육행정의 신뢰도 함께 흔들린다"며 "조직 전반의 내부 점검을 강화하고 재발 방지 대책을 마련하도록 지시했다"고 설명했다.

그러면서 "이번 일을 계기로 교육자로서의 책임과 윤리를 다시 새기겠다"며 "도민과 교육 가족의 신뢰를 되찾기 위해 최선을 다하겠다"고 했다.

한편 도 교육청 소속 장학관 A씨는 지난주 청주의 한 식당 공용 화장실 내에 몰래 카메라를 설치해 현행범으로 체포됐다.

