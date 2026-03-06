경기도교육청, 전국 최초 행동중재 특화형 특수교육원 개원

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청은 전국 최초로 행동중재 특화형 특수교육원을 개원했다고 6일 밝혔다.

행동중재 특화형 특수교육원을 개원했다고 발표했다.[사진= 경기도교육청]

도교육청에 따르면 이날 개원식에는 임태희 경기도교육감과 김승원 국회의원, 경기도의회 안광률 교육기획위원회 위원장이 참석했다. 이외에도 도의원, 특수학교 관계자, 유관기관 관계자 등 30여 명이 자리를 함께 했다.

개원식은 리모델링 공사가 예정돼 있어 대규모 기념행사 대신 간단한 경과 보고와 내빈 의견 수렴, 테이프 커팅 및 현판 제막으로 진행됐다.

애 학생들의 학교생활을 지원하고 미래 자립을 준비하는 기관으로 운영될 예정이다. [사진= 경기도교육청]

경기도교육청특수교육원은 장애 학생들의 학교생활을 지원하고 미래 자립을 준비하는 기관으로 운영될 예정이다. 이 교육원은 2024년 기초연구를 시작으로 2025년 12월 경기도의회 본회의에서 설치 근거를 마련할 예정이다.

경기도교육청특수교육원은 27년 12월까지 리모델링을 마치고 28년 1월부터 진로·직업 교육 프로그램을 운영할 계획이다.

특수교육원 A동은 웰컴라운지, 도서관, 행동중재 지원공간, 원격수업 스튜디오, 경기진학정보센터로 구성되며 B동은 스마트 미래교실, 가상체육공간, 스마트 오피스로 운영될 예정이다.

임태희 교육감은 "특수교육원을 통해 장애 학생들이 사회의 구성원으로 성장할 수 있기를 기대한다"고 말했다. [사진= 경기도교육청]

임태희 교육감은 "특수교육원을 통해 장애 학생들이 사회의 구성원으로 성장할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

beignn@newspim.com