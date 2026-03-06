전체기사 최신뉴스 GAM
韩统一部提出"和平宣言"计划 推动停战体制转向和平体制

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

纽斯频通讯社首尔3月6日电 韩国统一部正推进韩半岛和平共存的制度化建设。其方针是确立可持续的韩半岛和平共存规范，并将停战体制转换为和平体制。

图为韩国第5步兵师团的GOP士兵们沿着铁丝网执行警戒任务。【图片=陆军提供】

统一部6日在国会外交统一委员会全体会议的工作报告中表示："将把'敌对的两国关系'转变为'以统一为导向且和平的两国关系'，为南北和平共存奠定基础。将推进体现结束韩国战争政治意愿的'和平宣言'，并以此为基础，着手讨论签订和平协定等和平体制转换问题。"

此前，韩国总统李在明也在"三一节"纪念致辞中表示："将通过南北之间切实缓和紧张局势及促进相关国家合作，尽一切努力将停战体制转换为和平体制。"

统一部提出的目标为在南北关系中坚持一贯推动韩半岛和平共存政策的立场、为转换韩半岛和平局面创造条件、加强国民对韩半岛和平共存政策的共识与沟通。

为此，其方针是坚持所谓的"三原则"——尊重朝鲜体制、不推进敌对行为、不追求吸收统一，以此推动一贯的和平共存政策。

计划还包括与美国等相关国家密切共享韩方的和平共存构想，争取对韩半岛和平稳定的支持，并积极应对当前中东局势，防止其对半岛问题产生负面影响。特别是统一部还计划推动重启朝美对话。

为此，统一部将推进任命"半岛和平特使"，计划提出需要任命专门负责朝鲜问题的美国对朝特别代表，以便早日落实美国总统特朗普与朝鲜重启对话的意愿。同时，将加强与中国、日本、俄罗斯等国的战略沟通，综合考虑朝鲜在政治、军事、经济领域的需求提出综合性激励措施。

统一部还计划推进为和平利用非军事区构建制度基础，并与联合国军司令部进行协商；与边境地区地方政府共同举办地区庆典和国际论坛，以营造和平氛围。在人道主义领域，将扩大解决离散家属、被朝绑架者、被扣留者、国军俘虏问题的共识，若南北重启对话，将推进从确认生死、交换书信到会面的分阶段解决方案。

与此同时，统一部计划将"脱北者"命名为"北乡民"。统一部预测朝鲜可能在第九次党代会后采取后续措施。

分析认为，朝鲜可能以9日至19日进行的韩美联合演习为契机，出现对韩言论及军事回应；对外方面，可能在观望中东局势的同时，密切关注对美关系，并加强与中、俄的外交合作。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

